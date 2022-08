Ce n’est pas de la magie, il faut être parmi les meilleurs K4 au monde pour finir à un haut niveau, et je pense qu’on l’a démontré aux Championnats du monde. C’est hyper motivant pour le futur, parce que notre but est de performer et là on se rapproche assez vite du top 3, donc on va continuer à travailler.