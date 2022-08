(Montréal) Vendredi, Marie-Claude Molnar (C4) prenait le départ d’un contre-la-montre pour la dernière fois de sa carrière aux Championnats du monde de paracyclisme disputés à Baie-Comeau, elle qui prendra sa retraite après cette compétition.

info@sportcom.qc.ca Sportcom

L’athlète de Québec a donné tout ce qu’elle avait, sachant qu’il s’agissait d’un parcours difficile. Elle a finalement terminé l’épreuve en cinquième place (+3 minutes 11,71 secondes).

« Je ne pouvais pas me dire que j’allais me reprendre pour la prochaine fois, parce qu’il n’y aura pas de prochaine fois. Je voulais avoir le sentiment de tout donner et c’est mission accomplie. J’avais une bonne vitesse, la technique était efficace et je respirais bien. Tout s’est bien passé ! » a-t-elle mentionné en entrevue avec Sportcom.

La médaille d’or est revenue à l’Américaine Samantha Bosco qui a devancé l’Australienne Emily Petricola (+1 minute 15,40 secondes) qui termine au deuxième rang. La Saskatchewanaise Keely Shaw (+1 minute 49,26 secondes) a réussi à conclure l’épreuve avec une médaille de bronze autour du cou, au grand bonheur de Molnar.

« Je suis très fière de Keely, c’est une très bonne athlète et c’est plaisant de voir une Canadienne finir la journée sur le podium », a ajouté Molnar.

Marie-Claude Molnar sera de retour sur les routes de Baie-Comeau dimanche à l’occasion de la course sur route. La Québécoise voudra terminer sa carrière sportive de belle façon, devant ses partisans.

« Je m’attends à ce que ce soit particulièrement difficile encore une fois, d’autant plus que ce sera la dernière. Ce sera important de tout donner et de demeurer patiente. Je travaille sur cet aspect-là depuis de longues années et je devrais prendre les bonnes décisions aux bons moments pour réagir avec vitesse », a-t-elle conclu.

Plus tard dans la journée, le pilote québécois Jean-Michel Lachance a accompagné l’Albertain Lowell Taylor jusqu’à la huitième place (+3 minutes 19,82 secondes) du contre-la-montre dans la catégorie B.

Les Néerlandais Tristan Bangma et Patrick Bos ont terminé sur la plus haute marche du podium devant leurs compatriotes Vincent Ter Schure et Timo Fransen (+30,31 secondes). Les Français Alexandre Llovares et Maxime Gressier (+1 minute 17,22 secondes) complètent le top-3.

Les Championnats du monde de paracyclisme de Baie-Comeau se poursuivront samedi et dimanche avec la présentation des courses sur route dans toutes les catégories.