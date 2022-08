(Montréal) Même à 32 ans et malgré une carrière ponctuée de nombreuses blessures, Vasek Pospisil n’a rien perdu de sa passion pour le tennis. Et s’il souhaite continuer à jouer quelques années sur le circuit, il s’est récemment découvert un autre centre d’intérêt en se lançant en affaires avec la mise en marché d’une nouvelle boisson sportive à base de champignons.

Marc Delbès La Presse Canadienne

Le sympathique Britanno-Colombien, qui a bénéficié d’un laissez-passer pour le tableau principal de l’Omnium Banque Nationale, s’enthousiasme quand il parle de la place que le Canada occupe désormais sur la scène internationale du tennis

« Le niveau est le meilleur de l’histoire de notre pays, a commenté Pospisil, vendredi, à quelques heures du tirage au sort du tournoi montréalais. Milos (Raonic), Eugenie (Bouchard) et moi, nous avons été les premiers à obtenir de bons résultats en simple. Maintenant avec Leylah (Fernandez), Bianca (Andreescu), Denis (Shapovalov) et Félix (Auger-Aliassime), nous sommes l’un des pays avec les meilleurs joueurs au monde. »

Selon lui, plusieurs décisions de Tennis Canada expliquent cette réussite, notamment l’embauche de Louis Borfiga au poste de vice-président du développement de l’élite en 2006. Et comme le succès entraîne le succès, Pospisil estime que l’avenir est prometteur.

« Nous pouvons être excités au pays pour les années à venir, car il y a beaucoup de talent chez les jeunes. »

Après un début d’année prometteur, Pospisil a de nouveau été contrarié par une blessure, une déchirure à un muscle du coude, qui l’a tenu à l’écart de la compétition pendant environ trois mois. Il retrouve petit à petit la forme.

« C’était une blessure un peu compliquée, mais je n’ai plus aucune douleur depuis trois semaines. J’ai travaillé très fort à l’entraînement pour récupérer. Je sens que suis prêt pour jouer à un bon niveau, autant physiquement que mentalement. »

Offrir une voix aux joueurs

Une autre activité qui tient bien à cœur au champion de Wimbledon en double en 2014, c’est l’Association des joueurs de tennis professionnel (AJTP), qu’il a fondée avec Novak Djokovic en 2020.

Même si les initiatives ont été plutôt limitées depuis le début, Pospisil promet que des annonces viendront aux Internationaux des États-Unis à la fin du mois.

« Il s’agit de quelque chose de vraiment nécessaire dans notre sport, surtout après ce dont nous avons été témoins ces six derniers mois. Le tennis est le seul sport important au monde où les joueurs n’ont pas une voix indépendante pour se faire entendre.

« Nous visons à permettre à plus de joueurs d’être capables de vivre de leur sport. Actuellement, ce n’est que le top-100 qui peut le faire. »

Celui qui occupe actuellement le 141e mondial ne va toutefois pas jusqu’à souhaiter la création d’un circuit rival, comme la nouvelle ligue LIV au golf, financée par des fonds saoudiens.

« Ce n’est pas notre objectif. Nous voulons simplement une association qui défend les intérêts des joueurs, car présentement, c’est un monopole. »

Pendant sa récente convalescence, Pospisil en a profité pour fonder la compagnie Hekate, avec deux hommes d’affaires, qui se spécialise dans les produits de performance à base de champignons.

« J’ai commencé à utiliser les champignons fonctionnels il y a seulement trois ans alors que j’étais blessé (opération au dos). Un médecin en nutrition me l’a recommandé et c’est la première que j’en entendais parler.

« J’ai été incroyablement surpris de la façon dont ça m’a aidé dans ma récupération, c’est un anti-inflammatoire. Et même quand j’ai recommencé à m’entraîner, j’ai récupéré beaucoup plus vite. Il y a plusieurs bénéfices pour la santé et je me suis dit pourquoi ne pas commencer une compagnie qui va fabriquer les meilleurs produits avec les meilleurs ingrédients. »

La multiple médaillée olympique Penny Oleksiak, qui utilise des compléments alimentaires à base de champignons fonctionnels depuis des années, s’est jointe à l’aventure comme ambassadrice et associée. Les champignons fonctionnels ou médicinaux sont utilisés depuis des milliers d’années en médecine orientale pour leurs propriétés bénéfiques pour la santé.

« C’est une expérience qui me passionne, ça me procure beaucoup de plaisir, a conclu Pospisil. Elle m’offre un plus grand équilibre dans ma vie, car je ne suis pas qu’un joueur de tennis. Il y aura une vie après le tennis. »