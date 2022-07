Le Français David Gaudu, coéquipier du Québécois Antoine Duchesne chez Groupama-FDJ a suivi le rythme lors de la septième étape du Tour de France vendredi en demeurant tout près de Tadej Pogacar (UAE Emirates), détenteur du maillot jaune.

Sportcom

Dans la première étape en montagne de l’édition 2022 de la Grande Boucle, Pogacar s’est imposé dans la dernière montée pour rattraper l’Allemand Lennard Kämna qui s’était échappé seul un peu plus tôt. Gaudu a suivi, non loin derrière au sixième échelon de la journée (+19 secondes).

« On a travaillé fort pour Thibaut Pino en début de journée, mais on s’est finalement regroupés autour de David. On voulait s’assurer qu’il soit dans la meilleure situation possible pour attaquer La Super Planche. Il a fait une superbe montée derrière Pogacar », s’est réjoui Duchesne, 104e du jour (+12 minutes 41 secondes).

PHOTO BO AMSTRUP, AGENCE FRANCE-PRESSE David Gaudu le 1er juillet dernier

La montée de La Super Planche des Belles Filles a été plus difficile pour Jakob Fuglsang, membre de la formation Israel–Premier Tech. Le peloton a distancé le Danois à 4 kilomètres de la ligne d’arrivée et il a fini en 47e place (+5 minutes 17 secondes).

Jakob n’avait pas de très bonnes jambes aujourd’hui. On se doutait qu’il ne forcerait pas pour le classement général finalement, mais on laissait des portes ouvertes. On se concentre maintenant sur les étapes, ce qui change un peu notre stratégie pour la fin du Tour. Hugo Houle

PHOTO STEPHANE MAHE, ARCHIVES REUTERS Hugo Houle

Les Québécois Hugo Houle et Guillaume Boivin ont respectivement terminé aux 68e (+2 minutes 5 secondes) et 129e (+15 minutes 9 secondes) rangs.

« J’ai terminé tranquillement dans la dernière montée comme mon travail était fait. Je veux me garder de l’énergie pour les prochains jours. J’avais de bonnes sensations, mais je suis demeuré calme dès le départ pour refaire le plein d’énergie », a ajouté Houle.

Au classement général provisoire, Tadej Pogcar trône toujours au sommet avec 35 secondes d’avance sur son plus proche poursuivant, le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma). Le Britannique Geraint Thomas (INEOS Grenadiers) pointe quant à lui au troisième rang (+1 minute 10 secondes).

David Gaudu grimpe de cinq places pour se retrouver cinquième (+1 minute 31 secondes).

Les cyclistes iront faire une tournée en Suisse samedi pour la huitième étape alors que l’arrivée se fera à Lausanne au terme des 186,3 kilomètres prévus.

Krista Doebel-Hickok poursuit sur sa lancée

Après une superbe journée en montagne la veille, Magdeleine Vallières-Mill (EF Education-Tibco-SVB) a continué à épauler sa coéquipière Krista Doebel-Hickok lors de la neuvième étape du Tour d’Italie. 13e du jour (+5 minutes 20 secondes), l’Américaine poursuit son ascension vers le top-10 du classement général provisoire.

Vallières-Mill a de son côté terminé en 85e place (+25 minutes 19 secondes).

Victorieuse vendredi, la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten (Movistar) conserve son maillot rose de meneuse. L’Italienne Marta Cavalli de FDJ Nouvelle-Aquitaine Futuroscope (+2 minutes 13 secondes) et l’Espagnole Mavi Garcia de la formation UAE ADQ (+3 minutes 42 secondes) sont ses plus proches poursuivantes.

Krista Doebel-Hickok se retrouve de son côté 14e (+20 minutes 48 secondes). Magdeleine Vallières-Mill est 58e (+1 heure 34 secondes).

La 10e et avant-dernière étape du Giro se tiendra samedi entre San Michele All’Adige et San Lorenzo Dorsino.