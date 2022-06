(Budapest) La natation entend devenir « le premier sport » à mettre en place une « catégorie ouverte » pour permettre aux athlètes transgenres de concourir séparément, a annoncé dimanche à Budapest Husain Al-Musallam, président de la Fédération internationale (Fina).

Peter BERLIN Agence France-Presse

« Je ne veux pas qu’on dise à un athlète qu’il ne peut pas concourir au plus haut niveau », a déclaré Al-Musallam lors d’un congrès extraordinaire de l’instance qui s’est tenu pendant les Championnats du monde de natation. « Je vais mettre en place un groupe de travail pour créer une catégorie ouverte lors de nos compétitions. Nous serons la première fédération à le faire ».

Cette décision de la Fina survient alors que la natation a été secouée par une polémique concernant la nageuse transgenre américaine Lia Thomas.

L’étudiante de 22 ans, née de sexe masculin, était devenue au printemps la première nageuse transgenre à remporter un titre universitaire au printemps.

Sa victoire mi-mars dans la finale du 500 yards avait ouvert un large débat, ses détracteurs estimant qu’ayant concouru en tant que personne née homme, Lia Thomas bénéficiait d’un avantage physiologique injuste.

Politique d’« inclusivité »

Lors de son congrès, la Fina a adopté une nouvelle politique d’« inclusivité », qui exclura de fait de nombreuses nageuses transgenres de la natation d’élite féminine.

Brent Nowicki, le directeur général de la Fina, a déclaré que l’organisation était déterminée à maintenir des compétitions séparées pour les hommes et les femmes.

La FINA « reconnaît que certaines personnes peuvent ne pas être en mesure de concourir dans la catégorie qui correspond le mieux à leur alignement de genre légal ou à leur identité de genre », a-t-il ajouté.

La compétition masculine en revanche serait ouverte à tous. Mais les athlètes nés hommes et devenus femmes ne pourront concourir dans les catégories féminines de la Fina, ou établir des records mondiaux, que s’ils sont devenus hommes avant d’atteindre la puberté.

Avantages « structurels »

L’année dernière, le Comité international olympique a énoncé des lignes directrices sur la question, tout en demandant aux fédérations d’élaborer leurs propres règles « spécifiques à leur sport ».

La Fina avait chargé trois comités, l’un composé d’experts médicaux, l’autre d’avocats et le dernier d’athlètes, d’examiner la question. Le comité médical a constaté que les hommes qui devenaient des femmes conservaient des avantages.

« Même avec des hormones de suppression, les avantages liés au sexe seront conservés », a déclaré l’un des membres, le Dr Michael Joyner.

Certains des avantages que les hommes acquièrent à la puberté sont « structurels » et ne sont pas perdus avec la suppression des hormones, a déclaré un autre membre, la Dr Sandra Hunter de l’Université Marquette de Milwaukee. « Cela inclut notamment des poumons et des cœurs plus grands, des os plus longs, des pieds et des mains plus grands. »

Du côté des nageurs, l’Australienne Cate Campbell, quadruple championne olympique a pris la parole pour défendre cette position. » Mon rôle est de me tenir ici aujourd’hui et de dire aux personnes transgenres que nous voulons qu’elles fassent partie de la grande communauté des nageurs […], mais aussi de me tenir ici et de dire […] : écoutez la science », a-t-elle déclaré.