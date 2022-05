Paracanoë de vitesse

Mathieu St-Pierre décroche la médaille d’or au VL2 200 m

En après-midi, le paracanoéiste Mathieu St-Pierre faisait de son mieux pour se préparer en vue de la finale du VL2 200 m, malgré de forts vents et des vagues d’un mètre de haut. Deux heures plus tard, les orages se sont estompés et le Québécois a triomphé, remportant ainsi la première médaille de sa carrière en Coupe du monde.