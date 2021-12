Nous avons eu beaucoup de plaisir à préparer cette mouture de Mauvaise conduite, et encore plus de plaisir à lire vos « coups de cœur ». Voici quelques-unes de vos suggestions.

IMAGE FOURNIE PAR LA MLB Logo des Twins du Minnesota

« Que dire de ce logo des Twins du Minnesota utilisé sous différentes versions de 1966 à 1986 ? On y voit des joueurs de baseball jumeaux représentant les villes de Minneapolis et de Saint Paul se serrer la main au-dessus du Mississippi sur un fond bleu au contour de l’État du Minnesota. Le style, les couleurs, les étoiles sur les i de Win ! et Twins ! rappellent plus un emballage de gomme balloune que l’uniforme d’une équipe professionnelle. Et un slogan ? Dans un logo ? »

— Guy Régnier

IMAGE FOURNIE PAR LE LYNX Logo du Lynx de Toronto

« Si les fans de foot de Montréal tiennent absolument au retour de l’Impact et du logo en bouclier, de l’autre côté de la 401, on s’est empressé d’oublier le plus rapidement possible l’horrible logo de l’ancienne équipe de soccer professionnel de Toronto, le Lynx, qui a inexplicablement rôdé sur les pelouses de la Ville Reine à compter de 1997 dans la A-League. D’un ridicule sans précédent, la première version du logo donne l’impression qu’il a été façonné par un enfant de prématernelle qu’on s’empresse de féliciter pour son “bel effort”. Conscients du désastre de la chose (et de l’affront sans précédent à toute l’espèce féline qu’il représentait), les proprios ont doublé la mise en 2003 avec une nouvelle mouture du logo qui réussit l’impossible : un logo tout aussi risible et renversant, une sorte de “Lynx -2.0” affichant ce qui semble être soit un chat vampire albinos, soit un minou à qui “il en manque des bouttes” – ce qui a d’ailleurs valu à l’équipe le surnom affectueux et politiquement incorrect de “retarded cats” à l’époque. L’équipe a disparu depuis, mais la saga du Lynx et de ses logos dysfonctionnels demeure un symbole puissant qui nous rappelle un principe fondamental que les Montréalais ont tous vécu avec leurs équipes à un moment donné : dans le sport professionnel, on peut TOUJOURS faire pire. »

— Stephane Banfi

« Le logo des défunts Draveurs de Trois-Rivières de la LHJMQ. Horrible. »

— Odette Royer

« Je trouve bien laid le premier logo des Bills de Buffalo, une grosse tache sanglante qui représente un bison tout à fait immobile probablement en train de paître. Je comprends que les Bills n’aient pu se rendre au Super Bowl avec un tel logo. Un autre logo que je trouve insignifiant, c’est la paire de bas des Red Sox. Une paire de bas ! Comment une paire de bas peut inspirer quelqu’un ? Hein Ti-Bas ? En tout cas, les bas rouges semblent plus inspirants que les bas blancs. »

— Pierre Langlois

IMAGE FOURNIE PAR L’ASSOCIATION MONDIALE DE HOCKEY Logo des Fighting Saints du Minnesota

« Quelle boîte de Pandore venez-vous d’ouvrir. Même si tous les goûts sont dans la nature, soyons reconnaissants envers la loi de la sélection naturelle. Grâce à celle-ci, les générations qui ont succédé à la défunte Association mondiale de hockey n’ont jamais eu à subir leur (trop) nombreux logos, qui ont été certainement le fruit de l’abus de substances des années 70. Mais puisqu’il faut faire un choix... mon vote ira aux Fighting Saints du Minnesota. Un “ange” pas très athlétique avec la tête de la poupée maléfique Chucky. Mais... pourquoi ? »

— Alain Bachini

« La solution pour éviter de se retrouver sur la liste des logos les plus laids ? Ne pas avoir de logo ! Comme les Browns de Cleveland. Faut dire que quand tu t’appelles les Browns... (soupir). »

— Guy Régnier

« UN CASQUE DE FOOTBALL ORANGE ! Dois-je vraiment préciser les Browns de Cleveland ? Il suffit de se pencher sur l’histoire de leur logo pour constater que leur budget n’a jamais été utilisé dans la conception de logos. »

— Luc Sauvé

IMAGE FOURNIE PAR LA LIGUE NATIONALE DE CROSSE Logo des Caribous de Québec

« Je pense encore au logo des Caribous de Québec de la Ligue nationale de crosse... Le choix de couleurs fait très A&W... »

— Michel Jacques

« À mon avis, le logo des Predators de Nashville est d’une couleur atroce. On dirait la même peinture que celle utilisée sur les autobus scolaires. Vraiment laid ! »

— Yves Forget

« Le plus laid ? Sans contredit celui du CF Montréal. Mon opinion aurait été différente, évidemment, si l’équipe de soccer de Montréal s’appelait les “Flocons de neige”... »

— Claude Laporte

IMAGE FOURNIE PAR LA TEXAS CHRISTIAN UNIVERSITY Logo des Horned Frogs de Texas Christian University

« Tous les logos sont beaux à côté de celui des Horned Frogs de la Texas Christian University. Je dirais la même chose pour le nom. »

— Jean Balleux

« Pour moi, c’est sans contredit celui des Brewers de Milwaukee ! »

— Simon Audy

IMAGE FOURNIE PAR LA LNH Logo des Islanders de New York

« À mon avis, voici un des pires logos : celui des Islanders ! »

— Denis Brunet

IMAGE FOURNIE PAR LA LNH Logo des Tigers de Hamilton

« Les Tigers de Hamilton, dans la LNH, de 1920 à 1925. »

— Michel Vigneault

IMAGE FOURNIE PAR LA LNH Logo des Golden Seals de la Californie

« Logos affreux : vous oubliez les Golden Seals de la Californie ! »

— Guy Sauvé

« Le plus récent logo des Canucks de Vancouver. Un gros C (pour Canucks) qui forme une sorte de bibitte impossible à identifier. La partie inférieure fait penser à une raie électrique et la partie supérieure à un curieux hybride d’animal, de machine et de poisson. Des nageoires qui ressemblent à des ailes d’avions (on devrait laisser ça aux Jets), une tête qui ressemble davantage à un félin qu’à un poisson et des dents de végétarien : ça mange quoi en hiver ? Ce qui étonne encore plus que la conception de ce logo, c’est le fait qu’il a été adopté et est toujours utilisé. Vivement le retour du bâton sur la patinoire ! »

— Donald St-Pierre