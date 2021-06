La population pourra (enfin) visiter dès les 28 et 29 août, avec un an de retard, les installations du Centre de glaces de Québec maintenant terminé à plus de 90%. Tout d’abord construit pour les athlètes amateurs, l’équipement sportif de 68,7 millions de dollars sera aussi accessible gratuitement aux citoyens.

JEAN-FRANÇOIS NÉRON Le Soleil

« Pensez à Laurent Dubreuil, champion du monde du 500 mètres (patinage de vitesse longue piste) qui s’entraîne un samedi matin à 8 h. À midi, le grand-père et sa petite fille pourront venir patiner où Laurent Dubreuil s’est entraîné. »