L’équipe canadienne de natation artistique a remporté la médaille de bronze à la suite du programme technique présenté jeudi, lors de la première journée de compétition de la Super finale des Séries mondiales de Barcelone, en Espagne. Quelques heures plus tard, Jacqueline Simoneau a ajouté à la récolte en remportant l’or au solo technique.

Sportcom

Ayant déjà en poche son billet pour les Jeux olympiques de Tokyo, la formation canadienne n’avait pas à se soucier outre mesure de son résultat au terme de l’épreuve technique. Il s’agissait toutefois d’une sortie primordiale pour les représentantes de l’unifolié qui, en raison de la pandémie, n’avaient pas pris part à une compétition de haut niveau depuis les Jeux panaméricains de Lima, en 2019.

« Tout le monde nous a dit que c’était notre meilleure performance jusqu’à maintenant. Cette compétition était vraiment importante pour nous parce que c’était notre seule occasion de compétitionner avant les Jeux olympiques », a affirmé la Québécoise Andrée-Anne Côté après la prestation qui a valu 88,9380 points aux Canadiennes.

« On est très satisfaites de notre performance, on a réussi à performer sous pression et ça prouve que nous sommes prêtes pour Tokyo », a soutenu de son côté Jacqueline Simoneau.

En plus de Côté et Simoneau, les autres participantes à l’épreuve technique par équipe étaient Claudia Holzner, Halle Pratt, Audrey Joly, Rosalie Boissonneault, Emily Armstrong et Emma Spott.

La préparation de la troupe canadienne n’a pas été de tout repos depuis son arrivée à Barcelone alors que plusieurs membres de l’équipe ont dû composer avec des inconforts qui ont ralenti leur entraînement. Côté croit toutefois que rien n’a pu laisser paraître les signes de fatigue lors de leur routine.

Une blessure a empêché la Rimouskoise Camille Fiola-Dion de prendre part à l’épreuve, mais elle retrouvera ses coéquipières dès vendredi pour le programme libre en équipe.

Les Italiennes (90,7917 points) sont montées sur la plus haute marche du podium lors du programme technique, devant les Espagnoles (90,5506 points) qui ont raflé la médaille d’argent.

L’or pour Simoneau en solo

Quelques heures après avoir terminé sa routine avec ses coéquipières, Jacqueline Simoneau est retournée à l’eau pour le solo technique. Et ce fut un succès sur toute la ligne.

La nageuse de 24 ans a dominé la compétition pour se hisser sur la plus haute marche du podium grâce à un pointage de 90,4573, soit plus de six points devant sa plus proche rivale, Lara Mechnig, du Liechtenstein.

« C’est un des plus hauts pointages que j’ai vus en compétition et j’en suis vraiment fière », a affirmé Simoneau après sa performance, ajoutant que la confiance des entraîneurs a fait une énorme différence dans cette épreuve.

« Je me sens très libre dans l’eau et j’ai réussi à m’amuser aujourd’hui (jeudi) ! » a-t-elle conclu.

La Montréalaise et ses comparses seront de retour dans la piscine vendredi pour les programmes libres en solo et en équipe.