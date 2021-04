La foule de 78 113 spectateurs au Melbourne Cricket Ground a surpassé celle de 67 000 personnes qui avaient été témoins de l’affrontement international de cricket entre l’Inde et l’Angleterre à Ahmedabad, en Inde, le mois dernier.

(Melbourne) Plus de 78 000 spectateurs se sont massés dans les gradins du Melbourne Cricket Ground dimanche pour assister au match de football australien entre Collingwood et Essendon - la plus imposante foule à un évènement sportif depuis le début de la pandémie de la COVID-19.

La Presse Canadienne

La foule de 78 113 spectateurs a surpassé celle de 67 000 personnes qui avaient été témoins de l’affrontement international de cricket entre l’Inde et l’Angleterre à Ahmedabad, en Inde, le mois dernier.

Une décision du gouvernement de l’État de Victoria a autorisé à accueillir un maximum de 85 % de la capacité du Melbourne Cricket Ground, qui peut asseoir un peu plus de 100 000 personnes.

Le match annuel qui est présenté lors de la Journée de l’ANZAC est une tradition dans la Ligue de football australien, alors que le sport fait unisson avec un moment de commémoration nationale solennelle.

La Journée de l’ANZAC — célébrée le 25 avril — permet aux Australiens de rendre hommage aux personnes qui ont combattu lors des deux guerres mondiales, d’autres conflits et d’opérations de maintien de la paix.

Ce match traditionnel n’avait pas été présenté l’an dernier à cause de la pandémie.