Evens Guercy était un invité tout désigné pour Les mots justes. D’abord, pour son rôle dans la communauté avec son club de boxe et sa fondation pour offrir une solution de rechange à la délinquance juvénile. Ensuite, pour son rôle de superviseur au sein du SPVM.

DANNY DESRIVEAUX

Collaboration Spéciale

Dans cette passionnante discussion, Guercy revient sur son enfance et sur l’ignorance de certains. Il raconte comment il s’est retrouvé un jour avec « un contrat » sur sa tête. Comment le fait d’être noir lui a permis d’aborder son travail avec un regard différent. Il raconte aussi le moment où il a donné une formation de policier à un jeune qu’il avait aidé à sortir de la délinquance. Et il est question, évidemment, du meurtre de George Floyd et de la façon dont cet acte a été perçu par lui, un policier noir. À travers tout ça, Guercy revient sur la création de son programme de boxe.

* * * * * * * * *

Evens Guercy est superviseur au SPVM, où il travaille depuis 18 ans. Il est aussi président de la fondation Evens Guercy, qui donne une solution de rechange à la délinquance juvénile. C’est ainsi qu’il a créé un programme de boxe en 2005, qui a commencé avec le club de boxe l’Espoir, dans Saint-Michel.

Danny Desriveaux a joué pour les Alouettes de Montréal de 2007 à 2011, avant de se joindre aux Argonauts de Toronto pour la saison 2012. Il a gagné trois fois la Coupe Grey. Il a ensuite remporté une Coupe Vanier avec les Carabins de l’Université de Montréal comme entraîneur adjoint. Il est aujourd’hui, entre autres, analyste de football sur les ondes de RDS. Il est diplômé de l’Université de Richmond et de l’Université du Connecticut, et père de deux garçons.