Le Groupe TVA a annoncé vendredi un « virage » pour sa chaîne TVA Sports. Le bulletin quotidien d’informations sportives est en effet retiré des ondes.

La Presse

C’est également la fin de l’émission matinale Les Partants, coanimée par Jean-Philippe Bertrand et Charles-Antoine Sinotte.

En fin de journée, le syndicat faisait état de « 17 postes supprimés à Montréal ». Avant d'ajouter: « Du nombre de postes coupés, soulignons que l'on retrouve des postes permanents, mais aussi des emplois qui étaient occupés par des personnes salariées temporaires ainsi que des personnes salariées qui étaient en période de probation. »

Le syndicat blâme la pandémie, mais également « la difficulté de TVA Sports de prendre son envol depuis ses débuts, et ce, malgré une équipe extraordinaire ». Le syndicat ajoute « qu'il est trop tôt pour conclure quel sera le réel effet des pertes d'emploi puisque nous sommes à explorer différents scénarios avec l'employeur et les personnes salariées impactées afin de tenter de minimiser le plus possible l'impact de ces abolitions de postes. »

Dans son communiqué, TVA Sports mentionne simplement que « ce virage entraînera des changements au sein de l’équipe de TVA Sports, incluant des réallocations de ses ressources, afin de rejoindre les objectifs visés par la chaîne ».

Le réseau annonce aussi son intention de se distinguer « en transformant les bulletins de nouvelles de sports dits “traditionnels” vers une offre concentrée à 100 % sur le numérique. » Une offre qui passe notamment par « des baladodiffusions de nouvelles au quotidien ».

Toujours dans le communiqué de l'entreprise, on lit que « TVA Sports laissera davantage de place à la présentation d’événements sportifs en direct », ce qui laisse croire que la présentation des matchs de la LNH, dont ceux du Canadien principalement les samedis, est maintenue.

Les émissions de soirée animées par Dave Morissette et Jean-Charles Lajoie sont également maintenues. Il s’agit de la première grande décision d’orientation de la chaîne spécialisée depuis que Louis-Philippe Neveu a pris la place de l’ancien vice-président Serge Fortin à la tête de TVA Sports.