Les Stars, comme en 1999

Peut-on prendre une petite seconde, en commençant, pour rappeler que les Stars de 1999 ont gagné une Coupe Stanley en jouant du hockey souvent insipide mais inspiré, exactement comme celui qu’ils jouent maintenant ? Plus de 20 ans plus tard, eh oui, les Stars sont de retour à cette sorte de hockey. Pour le meilleur et pour le pire.