PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE

Le 31 août est la date butoir du football universitaire pour inscrire les équipes dans le circuit étudiant. Aucune université n’a encore confirmé officiellement ses intentions. Ci-haut, un match entre les Carabins de l’Université de Montréal et le Rouge et Or de l’Université Laval, le 8 septembre 2018.