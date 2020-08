Varlamov et les Islanders battent les Panthers 2-1

(Toronto) Semyon Varlamov a stoppé 27 lancers et les Islanders de New York ont amorcé leur série de qualification en battant les Panthers de la Floride 2-1, samedi.

John Wawrow

Associated Press

Anthony Beauvillier a inscrit le but victorieux lors d’un avantage numérique, à 3:39 du deuxième engagement. Le but a été marqué un peu plus d’une minute après que le défenseur des Panthers Mike Matheson eut écopé une pénalité pour avoir plaqué à la tête le défenseur des Islanders Johnny Boychuk. Ce dernier n’est pas revenu dans le match.

L’entraîneur-chef des Islanders, Barry Trotz, n’avait pas de mise à jour concernant Boychuk, mais il s’est dit heureux que ses joueurs soient restés disciplinés immédiatement après la mise en échec.

« La meilleure façon de répondre après une mise en échec est de marquer en avantage numérique », a dit Trotz.

L’acquisition des Islanders à la date limite des échanges, Jean-Gabriel Pageau, a ouvert le pointage en redirigeant une passe de Derick Brassard.

Jonathan Huberdeau a marqué à la 23e seconde de la troisième période pour les Panthers.

Les Islanders ont commencé les séries au septième échelon de l’Association Est. Les Panthers ont terminé au 10e rang.

Le gardien des Panthers Sergei Bobrovsky a bloqué 26 rondelles à son premier départ depuis le 29 février. Bobrovsky a raté les quatre dernières parties de son équipe en raison d’une blessure.

Les Islanders ont battu les Panthers pour une cinquième fois consécutive, si on remonte à la saison 2018-19. Ils ont continué à tenir en échec la troupe floridienne.

« Nous avons joué de la bonne façon, a dit Beauvillier. Nous avions un très bon rythme. C’était un match difficile. Toute l’équipe était prête. »

Les Panthers ont terminé la campagne avec la quatrième meilleure attaque de la LNH, avec 3,3 buts par match, mais ils n’ont inscrit que cinq buts en quatre duels contre les Islanders.

Aleksander Barkov, qui a amassé une aide sur le but de Huberdeau, a déclaré que les Panthers ont raté les deuxièmes occasions de marquer.

« Nous n’avions qu’une seule occasion et après, le jeu s’arrêtait, a indiqué Barkov. C’est comme ça que les Islanders vont jouer et nous devons simplement trouver une façon de créer plus d’occasions. »

Varlamov a surmonté une petite disette après avoir montré un dossier 0-2-2 et alloué 18 buts à ses cinq dernières parties. Il a enregistré une 14e victoire en séries en carrière et une première depuis 2014, avec l’Avalanche.

Boychuk a poussé la rondelle dans le territoire des Panthers et il a traversé la ligne bleue, mais Matheson a baissé l’épaule et l’a atteint directement à la tête.

Boychuk est resté étendu sur la glace avant de se relever tranquillement. Il s’est ensuite dirigé vers le vestiaire.

Le deuxième duel de la série aura lieu mardi à midi.