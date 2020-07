L’ex-nageur Benoît Huot a été chef de mission du Canada en vue des Jeux du Commonwealth de 2022, qui seront disputés à Birmingham, en Angleterre.

La Presse canadienne

Commonwealth Sport Canada en a fait l’annonce, mardi, date du début du compte à rebours de deux ans avant les Jeux de Birmingham.

Le Longueuillois de 36 ans est l’un des plus illustres paralympiens canadiens de tous les temps, ayant remporté vingt médailles à cinq Jeux paralympiques (2000 à 2016), en plus de remporter un total de quatre médailles à trois éditions des Jeux du Commonwealth (2002, 2006 et 2010).

Âgé de 36 ans, Huot avait été adjoint au chef de mission lors des Jeux du Commonwealth de 2018, en Australie.

Il a été le porte-drapeau du Canada lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques de Londres, en 2012.

Les XXIIes Jeux du Commonwealth auront lieu du 28 juillet au 8 août 2022. Jusqu’à 4500 athlètes y participeront. Ces Jeux incluront le plus grand programme parasportif de l’histoire et pour la première fois, ils remettront davantage de médailles aux femmes (135) qu’aux hommes (133).