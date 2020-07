Le Québécois Abraham Toro fait partie des 30 joueurs retenus par le gérant Dusty Baker pour amorcer la saison avec les Astros de Houston.

La Presse canadienne

Il fait partie des sept joueurs d’avant-champ retenus par Baker, qui a aussi gardé à Houston 15 lanceurs, trois receveurs et cinq voltigeurs.

Mauvais camp d'entraînement

Toro a connu un camp d’entraînement difficile ce printemps, ne conservant que des moyennes de ,125/,125/,167, avec trois coups sûrs, dont un seul pour plus d’un but. Il a toutefois frappé deux coups surs, dont un double, et produit un point lors de son dernier match préparatoire du camp estival.

Le baseballeur de 23 ans a atteint la MLB la saison dernière, disputant 25 matchs avec les Astros, maintenant des moyennes de ,218/,303/,385, avec deux circuits et neuf points produits.

Il n’avait pas été retenu pour les séries éliminatoires. Les Astros se sont inclinés en sept rencontre devant les Nationals de Washington en Série mondiale.