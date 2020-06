George Floyd : Tom Brady et Drew Brees réclament la fin de l’immunité policière

(New York) Les vedettes de la NFL Tom Brady, Drew Brees, et les entraîneurs de la NBA Gregg Popovich et Steve Kerr font partie des 1400 athlètes professionnels des ligues nord-américaines réclamant la fin de l’immunité policière, dans une lettre adressée mercredi au Congrès.