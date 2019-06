 Le CIO inaugure un nouveau siège pour son 125e anniversaire 

En présence de quelque 600 invités, membres du CIO et présidents de fédérations inernationales et de plusieurs champions olympiques, dont la gymnaste roumaine Nadia Comaneci, le président du CIO Thomas Bach a inauguré un bâtiment construit sur les rives du lac Léman.

Dessiné par le cabinet d'architectes danois 3XN, il jouxte le siège historique du Château de Vidy et a été érigé sur l'emplacement du précédent siège inauguré en 1986.

« Il y a tout juste 125 ans, le 23 juin 1894, à la Sorbonne, Pierre de Coubertin créait le CIO et faisait revivre les Jeux olympiques, a déclaré M. Bach. Il y a vu un moyen de promouvoir la paix parmi les peuples et les nations et était en cela un visionnaire ».