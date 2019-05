 Amélie Picher-Plante: de spectatrice à championne du monde? 

« Je me sentais comme si j'étais sur la plateforme en train d'en faire. Je voulais essayer », se souvient-elle.

C'était il y a deux ans. Au début de la vingtaine, tous les rêves, même les plus inattendus, sont permis. Elle, l'ancienne gymnaste et cheerleader qui ne dépassait pas les 100 livres (45,3 kilos) sur le pèse-personne, se voyait au sommet de la discipline avant même d'avoir effectué ses premières levées.

« La première chose que j'ai dite à mon copain, c'est que j'allais me rendre aux Mondiaux. C'était une blague, mais pas tant que ça. J'avais commencé à regarder les données et les records. J'étais quand même loin, mais je m'imaginais y arriver. » - Amélie Picher-Plante

Après son titre de championne canadienne junior, acquis au mois de mars, la Montréalaise participera bel et bien aux Mondiaux de dynamophilie à Stockholm, en Suède, le 8 juin. Elle est la mieux classée parmi les 12 participantes dans sa catégorie junior des moins de 52 kilos. « Je veux y aller pour garder ma position ou, au moins, faire un top 3 », annonce-t-elle en toute confiance.

De manière simplifiée, la dynamophilie est considérée comme la cousine de l'haltérophilie. Selon la Fédération québécoise, elle s'en distingue par ses mouvements techniquement plus basiques, avec des charges plus lourdes et une amplitude plus réduite. On retrouve trois types de levées : la flexion sur jambes (squat), le développement couché (bench press) et le soulevé de terre (deadlift).

Rencontrée au Complexe sportif Marie-Victorin, où elle fait une partie de son entraînement, Picher-Plante reconnaît qu'il lui arrive parfois de soulever des charges plus lourdes que celles de certains hommes. Pour y arriver, elle n'a pas ménagé ses heures à prendre soin de son corps et à répéter inlassablement les mêmes gestes.

« J'ai commencé à m'entraîner une fois par semaine avec Gabriel pour qu'il me montre comment faire et qu'il corrige mes techniques. Après ça, j'ai graduellement augmenté jusqu'à m'entraîner six fois par semaine maintenant. Je suis une personne ambitieuse et persévérante. Avec le powerlifting, j'aime l'idée de me dépasser. Il faut de la technique, de la force et aussi beaucoup de mental, notamment pour le squat. »

Au fil des mois, son « corps a changé » et les muscles « ont pris plus de place ». La suite est logique. Pour rêver des Mondiaux, il faut sortir du confort de son gymnase et participer à une première compétition. Elle se jette dans le bain lors de l'Open de la Capitale-Nationale, au cours duquel elle bat deux records provinciaux dans sa catégorie. « C'est comme si j'avais déjà fait ça », se rappelle-t-elle.

Depuis, elle a mis la main sur les quatre records de sa catégorie junior et trois autres dans la catégorie open. Et le 4 mars dernier, c'est elle qui a été sacrée championne canadienne devant six autres athlètes.

« Avant le championnat, j'avais une compétitrice dans l'oeil. Je regardais ses résultats sur les réseaux sociaux, mais dans ma tête, il n'y avait pas d'autre option. J'y allais pour gagner et me qualifier pour les Mondiaux. Ç'a quand même été serré. J'étais deuxième après le squat et le bench, mais je l'ai dépassée au deadlift. J'ai fini avec 12 kilos d'avance au total. »

Le classement est établi en cumulant le meilleur des trois levées dans chacune des épreuves. À chaque essai réussi, les athlètes doivent augmenter la charge d'au moins 2,5 kilos.