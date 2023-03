Santé cérébrale

Des résolutions réfléchies

Non, nous ne sommes pas impuissants face au développement de la démence à mesure que nous vieillissons. Contrairement à une croyance répandue, la génétique et l’âge avancé ne sont pas les uniques facteurs déterminant l’apparition de la maladie, et certaines habitudes de vie peuvent contribuer à son enrayement ou à son atténuation. L’Agence de la santé publique du Canada vient de lancer une campagne mettant celles-ci de l’avant.