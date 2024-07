Des grains de beauté et autres petites taches brunes, presque tout le monde en a. Comment distinguer une tache inoffensive d’un mélanome – le type de cancer de la peau le plus grave ? Le dermatologue Joël Claveau nous aide à y voir plus clair.

C’est quoi, un mélanome ?

Le mélanome est un cancer de la peau qui se développe généralement sur la peau saine ou occasionnellement à partir d’un grain de beauté existant. En France, on l’appelle la tumeur noire. Contrairement à la plupart des autres types de cancer de la peau, le mélanome peut se propager rapidement et donner des métastases lorsqu’il est diagnostiqué tardivement. Son incidence est en hausse.

1/44

Probabilité d’être atteint d’un mélanome au cours de sa vie, selon les statistiques de 2019 de la Société canadienne du cancer

L’importance de consulter

« À la suite de la pandémie de COVID-19, beaucoup de gens sont demeurés craintifs de consulter leur médecin, et l’accès à un médecin de famille est de plus en plus difficile, constate le Dr Joël Claveau, directeur de la clinique du mélanome et du cancer de la peau au Centre hospitalier universitaire Hôtel-Dieu de Québec. Quand un mélanome est pris tardivement, c’est une tout autre histoire : c’est des grosses opérations chirurgicales, ça se lance dans les ganglions, il faut donner de l’immunothérapie pour prévenir… »

Le Québec compte 200 dermatologues… pour près de 9 millions de personnes, qui ont presque toutes des grains de beauté, des taches brunes, des taches de sagesse ou encore de naissance… « Le mélanome, c’est l’aiguille dans la botte de foin », résume le Dr Joël Claveau. Lorsqu’on aperçoit sur son corps une lésion anormale, il faut d’abord consulter son médecin de famille. Ce dernier pourra au besoin transmettre le dossier à un dermatologue, ou même en consulter un grâce à un programme de télédermatologie. Les gens qui n’ont pas de médecin de famille peuvent se tourner vers une clinique ou Info-santé 811.

ABCDE

Il existe une règle simple pour aider les professionnels à reconnaître un mélanome : celle de l’ABCDE. A pour asymétrie ; B pour bordure inégale ; C pour couleur (la couleur n’est pas la même partout) ; D pour diamètre (supérieur à 6 mm) et E pour évolution. « Le E n’est pas le critère le plus fiable, prévient le Dr Claveau. Il doit servir à nous alarmer, et non à nous rassurer faussement. »

Quelques photos de mélanome PHOTO FOURNIE PAR LE D R JOËL CLAVEAU Un mélanome mince sur le mollet d’une sexagénaire bronzée

PHOTO FOURNIE PAR LE D R JOËL CLAVEAU La bordure du mélanome est inégale.

PHOTO FOURNIE PAR LE D R JOËL CLAVEAU Ce mélanome a nécessité une opération chirurgicale importante et le prélèvement d’un ganglion sentinelle.

PHOTO FOURNIE PAR LE D R JOËL CLAVEAU Un diamètre de plus de 6 mm constitue un signal d’alerte.

PHOTO FOURNIE PAR LE D R JOËL CLAVEAU Un mélanome précoce dans le dos d’un quadragénaire, parmi plusieurs grains de beauté

PHOTO FOURNIE PAR LE DR JOËL CLAVEAU « Le pronostic est très bon », précise le Dr Claveau.











Mélanome ou kératose ?

Il faut distinguer les mélanomes des kératoses séborrhéiques. Les kératoses séborrhéiques, très répandues chez les personnes âgées, sont les lésions pigmentées les plus fréquentes. Ce sont des excroissances brunes, rugueuses, semblables à des verrues. Elles ne sont pas précancéreuses et ne nécessitent aucun traitement, à moins qu’elles n’entraînent de la gêne.

PHOTO FOURNIE PAR LE DR JOËL CLAVEAU Les kératoses séborrhéiques sont des lésions bénignes et fréquentes.

Les parties du corps

Chez les femmes, on trouve souvent des mélanomes sur les jambes, et chez les hommes, davantage dans le dos. Des régions, donc, qui sont régulièrement exposées au soleil. Le mélanome dit « nodulaire » (15 à 20 % de tous les mélanomes) apparaît habituellement sur le visage, le thorax ou le dos, mais peut aussi s’observer sur les régions non exposées au soleil. Le mélanome lentigineux des extrémités, plus rare, se manifeste sur la plante des pieds, sur la paume des mains et sous les ongles et touche surtout les personnes à la peau foncée.

Prévention

La cause première du mélanome ? Un coup de soleil violent, souvent subi en bas âge, répond le Dr Claveau. D’où l’importance, dit-il, de bien protéger les enfants. « À en croire les réseaux sociaux, c’est trendy et c’est sécuritaire d’être bronzé, mais tout ça, c’est de la foutaise », prévient-il. Oui, il faut mettre de la crème solaire, mais il faut aussi porter un chapeau, garder nos vêtements, rester à l’ombre… La meilleure façon de convaincre les ados, « c’est de leur dire que ça va faire vieillir la peau », conseille le dermatologue.

Taux de survie

Bien que l’incidence du mélanome soit en hausse, le taux de survie augmente lui aussi. Dans la dernière décennie, les taux de mortalité liés au mélanome ont diminué en moyenne de 3 % par année, selon les statistiques de la Société canadienne du cancer. « L’immunothérapie a complètement bouleversé le traitement du mélanome », se réjouit le Dr Joël Claveau.

89 %

Taux de survie à cinq ans du mélanome en 2024, selon les estimations de la Société canadienne du cancer