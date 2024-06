Vous ne le savez peut-être pas, mais c’est dans un atelier de Montréal, en 1939, que Moses « Moe » Nadler a fondé la Canadian Lady Corset Company, qui a lancé la marque WonderBra.

« Il avait le sens du marketing. C’est lui qui a révolutionné l’industrie de la lingerie en fabriquant et en vendant à Montréal des soutiens-gorge à des prix abordables. Il a lancé la marque WonderBra, devenue une marque mondiale au fil des années », explique Marianne Cobb, directrice générale de WonderBra.

PHOTO FOURNIE PAR ARCHIVES WONDERBRA Dans les années 1960, le soutien-gorge push-up est lancé et obtient un succès mondial.

PHOTO FOURNIE PAR ARCHIVES WONDERBRA Dans les années 1970, des femmes ordinaires, et non des mannequins, font la campagne de publicité.

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE WONDERBRA La collection EcoPure 1 /3





WondeBra est une marque qui a traversé les continents et les cultures et qui a su se renouveler. Parmi les moments marquants, il y a eu, dans les années 1960, la création du soutien-gorge push-up qui a fait fureur notamment en Europe et aux États-Unis. La marque innove aussi avec la création de la bretelle diagonale, synonyme de confort. Dans les années 1970, en plus de lancer une ligne de soutien-gorge pour adolescentes, la marque brise les conventions et présente dans ses publicités des femmes ordinaires et non des mannequins, ce qui crée la surprise. En 1989, le Just My Size est une ligne destinée aux femmes à forte corpulence au Canada.

En 1994, on se souvient de la campagne de publicité qui a marqué l’imaginaire avec la mannequin Eva Herzigová, vêtue d’une culotte noire et d’un soutien-gorge assorti, et le Hello Boys qui a fait grand bruit. Elle apparait sur un énorme panneau d’affichage à Times Square à New York et WonderBra devient alors presque une marque culte !

Avec les années 2000, le confort est devenu une priorité pour les femmes et WonderBra lance des collections déstructurées et sans couture. « Aujourd’hui, les Canadiennes souhaitent des sous-vêtements féminins, avec du support, du confort, et des prix abordables. On développe des produits confortables avec et sans armatures et des produits écologiques, ce qui est une préoccupation des femmes d’ici. On a lancé en 2021 la collection EcoPure, une ligne où tout est fabriqué à partir de matériaux recyclés », explique Marianne Cobb.

