Des chercheurs québécois lancent un centre de recherche sur la biodiversité, dans l’espoir d’imiter le succès du consortium Ouranos, spécialisé dans les changements climatiques. Piloté par le professeur Jérôme Dupras, le centre aura comme objectif de « faire le pont entre la science et le terrain ».

Le Centre de recherche appliquée sur la biodiversité et les écosystèmes, le CRABE, sera rattaché à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) et bénéficiera d’un financement de départ de 2,3 millions de dollars du Fonds de recherche du Québec. Son objectif sera d’accompagner les gouvernements infranationaux, principalement les municipalités, dans l’atteinte de leurs cibles de conservation.

« On a 20 ans de rattrapage à faire [en biodiversité] par rapport à Ouranos, lance Jérôme Dupras, professeur à l’UQO et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique. Notre mission, c’est d’augmenter la littératie sociétale sur la biodiversité », ajoute-t-il.

Le consortium Ouranos, rappelons-le, a été mis sur pied en 2001 avec la mission de faire le lien entre la science du climat et les besoins en adaptation pour faire face aux changements climatiques. Ouranos est devenu au fil des ans une véritable référence au Canada en matière de changements climatiques.

On espère devenir une référence nous aussi. Jérôme Dupras, professeur à l’UQO, en entrevue avec La Presse

Selon le professeur, il ne manque pas de recherche sur la biodiversité au Québec, « ce qui manque, c’est d’en faire du sens. Il faut faire un pont entre la science et le terrain ».

« Garder un certain momentum »

Selon le chercheur, il y a une difficulté à saisir les impacts du déclin de la biodiversité. Des impacts qui peuvent d’ailleurs s’accumuler pendant plusieurs années avant que le public ne s’en rende compte. « Ce retard-là, il est global, pas seulement au Québec », souligne Jérôme Dupras.

« Avec la COP15 sur la biodiversité, qui s’est tenue à Montréal, l’idée était de garder un certain momentum », explique M. Dupras. Des contacts ont été établis avec plusieurs organisations, dont Ouranos et le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion. « Je salue la création de cette nouvelle structure qui permettra de développer des connaissances pointues sur la biodiversité et qui mettra en relation des scientifiques et des décideurs afin de soutenir des politiques publiques basées sur des données probantes », a déclaré M. Quirion.

Avec une équipe de départ d’une dizaine de personnes, le CRABE fera essentiellement de la synthèse, de la formation et de l’accompagnement pour les municipalités et les entreprises privées. Le nouvel organisme compte sur plusieurs partenaires pour démarrer ses activités : Finance Montréal, le Fonds de solidarité FTQ, la Fédération québécoise des municipalités, Ouranos et l’Union des producteurs agricoles.