Des nouvelles de la mode locale

Lingerie

Sensualité pour toutes

La marque montréalaise Em & May rejoint près de 25 000 abonnées (surtout féminines) sur Instagram, réseau social auquel elle est étroitement liée. Régulièrement, la créatrice Emilie Pittman y fait des drops (minicollections), se mettant souvent en scène comme mannequin des morceaux, ainsi que d’autres femmes d’une grande diversité de physiques. Em & May est de son temps.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Cet ensemble fait partie de la collection Love Language (soutien-gorge Effie, 82 $, et culotte Butterfly, 38 $).

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Ces pièces appartiennent à la collection Daisy.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE Sarah-Adam Tétreault travaille pour Em & May depuis les débuts.

PHOTO PATRICK SANFAÇON, LA PRESSE La sœur d’Emilie, Laura, travaille également dans l’atelier.

PHOTO TIRÉE DU SITE D’EM & MAY L’ensemble Monarch comprend le soutien-gorge Amalie (76 $), la culotte Tai (34 $) et le porte-jarretelles Umi (76 $). 1 /5









La plus récente collection, intitulée Love Language, est composée de plusieurs ensembles de lingerie garnis de volants, de rubans et de boucles. Les achats ont fusé dès la mise en ligne. Lors de notre passage, il y avait quatre personnes à l’œuvre sur leurs machines à coudre, pour remplir les nombreuses commandes. Ici, rien n’est fait d’avance.

C’est avec des bikinis qu’Emilie, diplômée du collège LaSalle en 2019, a lancé sa marque. « C’est peut-être parce qu’un de mes premiers emplois a été dans une boutique La Senza, confie la jeune femme originaire de Terre-Neuve. J’aime les petites pièces. J’aime aussi la liberté qu’on s’accorde au moment de choisir un maillot de bain, par exemple. J’ai porté beaucoup de fluo à la piscine et à la plage, couleurs que je ne porterais pas dans la vie de tous les jours. »

PHOTO TIRÉE DU SITE D’EM & MAY La robe Virtue (162 $) a beaucoup de succès.

Hiver québécois oblige, la créatrice a ajouté la lingerie puis les vêtements d’intérieur à son offre. Il y a aussi quelques robes, dont la très populaire Virtue, avec son dos plongeant, et des petits hauts révélateurs.

Déjà installée dans son deuxième atelier, Emilie Pittman fait travailler presque une dizaine de personnes dans un immense espace. Il y a une petite boutique à l’avant, qui sert surtout aux essayages. Quelques pièces se trouvent dans les adresses montréalaises Unicorn, Bettina Lou et Citizen Vintage, mais la clientèle achète avant tout sur le site, à partir d’un tableau des tailles très précis, qui va du XXS au 2XL, avec des + pour les bonnets.

« Nous avons une bonne clientèle récurrente, qui suit tout ce que nous faisons. » Environ 250 paquets partent à la poste chaque mois, pour des acheteuses de Montréal, de Toronto, de Vancouver, mais aussi des États-Unis et même parfois du Japon et d’Australie. Em voit loin ! Et May, elle ? C’est sa petite chienne, qui monte la garde dans sa Terre-Neuve natale.

Nouveauté

Des maillots de bain Vallier x June

PHOTO ALEX VASQUEZ, FOURNIE PAR VALLIER Maillot une pièce de la collection Vallier x June (à droite), 119,99 $ ; haut de bikini (à gauche), 79,99 $ ; bas de bikini, 79,99 $

PHOTO ALEX VASQUEZ, FOURNIE PAR VALLIER Maillot de la collection Vallier x June : le haut, 79,99 $ ; le bas, 79,99 $

PHOTO ALEX VASQUEZ, FOURNIE PAR VALLIER Maillot de la collection Vallier x June : le haut, 79,99 $ ; le bas, 79,99 $ 1 /3





Voici la première collection de maillots de bain de la marque Vallier en collaboration avec June Swimwear. Les deux entreprises montréalaises unissent leur savoir-faire et lancent des maillots au style très épuré, pratique et intemporel. Les trois pièces de cette collection sont offertes en noir, blanc et kaki, et ont été fabriquées à Montréal. Le maillot une-pièce Carina (119,99 $) comporte un soutien-gorge intégré, une encolure ronde et un dos dégagé, tandis que le deux-pièces a été conçu sans attache, avec des bretelles larges, et un bas de maillot qui convient à tout type de morphologie. « On veut offrir des maillots dans lesquels on se sent bien et sur lesquels on peut compter, dans toutes sortes de situations et pour longtemps. Pour nous, le style moderne et épuré de Vallier s’aligne complètement avec ce désir, comme il saura passer élégamment à travers les saisons », a indiqué Julie M. Dumais, propriétaire et designer de June Swimwear, dans le communiqué annonçant la collaboration. Il ne reste plus qu’à plonger dans une piscine ! La collection est offerte en ligne sur le site de Vallier.

Olivia Lévy, La Presse

Écologique

Des robes de mariée signées Noémiah

PHOTO FOURNIE PAR NOÉMIAH Robe de mariée signée Noémiah

PHOTO FOURNIE PAR NOÉMIAH Robe de mariée signée Noémiah

PHOTO FOURNIE PAR NOÉMIAH Robe de mariée signée Noémiah 1 /3





La marque Noémiah lance Cher amour, une nouvelle collection de robes de mariée et d’accessoires. Taillée exclusivement en soie (organza, tulle, crêpe), une fibre naturelle, elle est conçue avec une conscience écologique, car ni boutons de plastique ni glissière n’ont été utilisés, mais plutôt des ressources à faible impact, biodégradables. Du design à la fabrication, tout a été pensé pour réduire l’empreinte écologique. Pourquoi ne pas porter autrement votre robe de mariée, une fois le grand jour passé ? Noémiah a aussi pensé à la façon de lui offrir une deuxième vie en travaillant en collaboration avec l’artiste teinturière Dahlia Milon, qui propose de teindre votre robe de mariée et ainsi pouvoir la porter dans d’autres occasions.

Olivia Lévy, La Presse

Streetwear

Une collection capsule de Canada Goose et Union LA

PHOTO FOURNIE PAR CANADA GOOSE Veste à carreaux, pour hommes et femmes, 750 $, collaboration entre Canada Goose et Union LA

PHOTO FOURNIE PAR CANADA GOOSE Veste Toussaint, style parka, 995 $, collaboration de Canada Goose et Union LA

PHOTO FOURNIE PAR CANADA GOOSE Vestes matelassées, 795 $, collaboration de Canada Goose et Union LA

PHOTO FOURNIE PAR CANADA GOOSE Veste orange, 1195 $, collaboration de Canada Goose et Union LA 1 /4







Canada Goose lance une collaboration avec le designer de streetwear Chris Gibbs, fondateur de la marque à succès Union LA. Cette collaboration s’inscrit dans un partenariat avec la NBA (National Basketball Association). La collection composée de cinq pièces revisite les styles classiques de l’Amérique, avec un mélange de couleurs qui s’inspirent de la côte ouest américaine : des bleus rappelant le ciel de la Californie et des teintes orange brûlé pour illustrer la couleur terre. Des vestes, gilets à carreaux et parkas font partie de cette collection offerte en édition limitée, dès ce vendredi dans certains magasins Canada Goose ainsi qu’en ligne.

Olivia Lévy, La Presse