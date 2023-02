Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Tout-en-un

Luxcey est une de nos entreprises québécoises chouchous. Les produits imaginés par sa fondatrice, Rose Gwet, allient sensorialité et efficacité, avec des ingrédients et gestes inspirés des rituels de son pays natal, le Cameroun. Formulée sans parfum ni huiles essentielles, l’huile Claire est conçue pour les peaux réactives, les hypersensibles aux odeurs et les femmes enceintes. Huile de coco fractionnée, squalane (pour nourrir la peau) et bisabolol (anti-inflammatoire) constituent la courte liste d’ingrédients. Produit tout-en-un infusé de cristaux de quartz rose, il peut à la fois servir d’huile nettoyante, de soin pour sceller l’hydratation du visage ou comme huile de massage sur tout le corps. On l’adore !

Prix : 70 $ pour 60 ml, offert en ligne

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Des nouveaux venus dans le local-naturel

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB DE VIC & MARGOT Déodorant naturel régulier de Vic & Margot

Gros coup de cœur pour les produits corporels de Vic & Margot, une toute petite entreprise qui débute dans le tout naturel en utilisant notamment des ingrédients faits à partir de canneberges d’ici. L’ensemble de la ligne est bien fait, mais on aime particulièrement le déodorant naturel, qui a une douce odeur passe-partout et une texture crème un peu granuleuse. Nettement supérieur à plusieurs autres produits de style artisanal comparables. Idem pour le sérum corps fait à partir d’huile de pépins de canneberges qui laisse une texture soyeuse, mais non grasse, très pratique pour les mains et les pieds. Et, preuve irréfutable que les produits de Vic & Margot sont naturels et non toxiques, mon chien a mangé une partie de l’exfoliant qui traînait dans la douche et a, apparemment, beaucoup apprécié…

Prix : Déodorant naturel régulier, 68 g, 24 $, et sérum corps, 50 ml, 39 $, offerts en ligne

Stéphanie Bérubé, La Presse

Huile apaisante

PHOTO TIRÉE DU SITE WEB D’ODÉNIUM Sanaé, huile apaisante pour le corps

En cette saison hivernale où notre peau a tendance à être sèche, l’huile apaisante pour le corps Sanaé d’Odénium nous fait le plus grand bien. Agréable au toucher, pas trop grasse, elle hydrate la peau, et son parfum citronné, très léger, est juste parfait. Composée d’huile de jojoba, de camélia, de jasmin, elle contient aussi de l’huile d’Abyssinie qui a la particularité d’être très nourrissante et protège contre la déshydratation. Il s’agit d’un produit de la marque Odénium, petite entreprise québécoise qui propose des produits de soins naturels et biologiques. Le flacon de 50 ml avec pipette est très pratique à utiliser. Ce soin hydratant convient à tous types de peaux.

Prix : 59,99 $ pour 50 ml, offert en ligne

Olivia Lévy, La Presse

Hydratation intense

PHOTO COREY MAYWALT, FOURNIE PAR PETER THOMAS ROTH Riche hydratant effet vapeur à l’acide hyaluronique Water Drench de Peter Thomas Roth

Aux grands froids les grands moyens. On évite généralement de suggérer ici des produits trop chers, parce que très souvent, un équivalent tout aussi efficace et à plus petit prix existe. Mais force est d’admettre que cette crème pour le visage archihydratante signée Peter Thomas Roth mérite mention. Certes, le petit pot vaut de l’or, mais quel petit pot. Si, comme nous, votre peau crie famine ces jours-ci, cette crème à base d’acide hyaluronique, une molécule élastique riche en eau, est pour vous. On adore la texture riche quoiqu’en gel et surtout le pouvoir nourrissant franchement puissant. Une petite quantité suffit, la crème pénètre facilement, et le visage et le cou (même le contour des yeux) se trouvent pleinement nourris. Après l’avoir testée près d’un mois, on ne s’en passe plus. On rêve d’un équivalent pour le corps, maintenant !

Prix : 75 $ pour 50 ml, en vente en ligne et chez Sephora

Silvia Galipeau, La Presse