Onze créateurs et entrepreneurs de mode ont été récompensés lors de la deuxième édition du gala mmode, qui se tenait jeudi soir à la Société des arts technologiques.

Ysaline Lannes de 1er MAI et Nicolas Bilodeau de NICO ont notamment vu leur travail salué lors de cet évènement destiné à soutenir et propulser les étoiles montantes de la mode québécoise.

Baptisées les prix Distinction, ces récompenses, remises par la Grappe métropolitaine de la mode en partenariat avec plusieurs entreprises du secteur de la mode, sont accompagnées de bourses totalisant 105 000 $.

La designer Ysaline Lannes, dont La Presse a fait le portrait la semaine dernière, a remporté le plus grand honneur, soit le prix Distinction Coup de cœur du président. Diplômée en design de mode au cégep Marie-Victorin, la Montréalaise crée des pièces uniques et fort originales à partir de vêtements déjà portés, du jean principalement. Inspirée par la mode de rue et les uniformes de travail, elle intègre aussi des techniques de métiers d’art à ses pièces surcyclées.

Le prix Distinction Coup de cœur du public, qui, comme son nom l’indique, est soumis au vote populaire, a pour sa part été remis à Nicolas Bilodeau, créateur derrière la marque NICO. Celui qui a lui aussi étudié le design de mode à Marie-Victorin a lancé sa marque de prêt-à-porter haut de gamme en 2015, en parallèle de sa carrière d’infirmier. Sa collection automne-hiver unisexe, dévoilée en septembre dernier, allie confort et élégance avec une jolie touche de bleu royal.

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, COLLABORATION SPÉCIALE Nicolas Bilodeau, lauréat du prix Distinction Coup de cœur du public lors de la 2e édition du gala mmode

Neuf autres designers et entrepreneurs ont été honorés lors de cette soirée, soit Marie-Josianne Séguin de SegSea Beachwear (prix Distinction Entrepreneure féminine), Annette Nguyen du petit Shwap Club (prix Distinction Circularité), Mahrzad Lari de Wide the Brand (prix Distinction Diversité et inclusion), Niki Jessup et Corinne Bourget d’Atelier HOTELMOTEL (prix Distinction entrepreneuriale Fourrure et Cuir), Markantoine Lynch-Boisvert de MRKNTN (prix Distinction Développement du marché américain), Léa Deschamps du Campus Notre-Dame-de-Foy (bourse d’excellence Michèle Boulanger-Bussière, collège LaSalle), Antoine Bolduc d’Atypic et Danielle Déry et Gabriel Gosselin de Perlimpinpin (prix Distinction En mode croissance) et Elliot Lifson, vice-président de Vêtements Peerless et membre du conseil d’administration de mmode (prix Distinction honorifique).