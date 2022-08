Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Sylvain Sarrazin La Presse

Uomo de Guess : compagnon de soirée estivale

L’été est bien installé, et c’est le temps de déballer la nouvelle eau de toilette de Guess, qui ne prend aucun risque dans sa composition avant de se jeter à l’eau. On part d’un accord fougère classique, avec un bouquet très frais de lavande, de sauge et de géranium, accentué par des piques de pamplemousse. Tout cela glisse très rapidement vers une chaleur d’arrière-plan, avec des accents boisés et des nuances de mousse. De facture très classique et discrète, on peut le voir comme l’aimable compagnon d’une soirée d’été. Il y a cependant un bémol dans sa partition : sa tenue n’est vraiment pas impressionnante et peine à se rendre jusqu’à la fin de la soirée. D’autres eaux de toilette feront mieux, mais afficheront un prix probablement plus élevé.

Prix : 75 $ pour 100 ml, offert en ligne dès maintenant, puis chez Jean Coutu, Brunet et La Baie dès le 14 septembre

Sylvain Sarrazin, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR SELV RITUEL Les nouveaux gel douche et bain moussant Le Rituel Quartz par Selv

Fleurer bon la rose

Selv est une entreprise montréalaise qui propose à ses clients de doux rituels pour prendre soin de soi à l’heure du bain. Au fil du temps, son offre s’est agrandie — bain moussant, bombes et sels de bain, gel douche, produits pour le visage, etc. —, portée par la philosophie du « slow living » et une conscience écologique (les ingrédients sont naturels et les matériaux d’emballage, le plus durable possible, comme le verre). Pour l’été, c’est la rose qui a inspiré Selv, avec deux nouveaux produits que nous avons adoptés avec allégresse : le bain moussant et le gel douche Le Rituel Quartz. Biodégradables véganes et pensés pour les peaux sensibles (même celle de bébé !), ils offrent parfum de rose fraîche idéal pour bien commencer la journée… ou la terminer en relaxant dans un bain enveloppant. Un plaisir renouvelé à chaque utilisation.

Prix : 24 $ chacun (475 ml), offerts en ligne et dans les points de vente

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

PHOTO FOURNIE PAR PHYT’S La gamme antipollution de Phyt’s

Phyt’s, pionnière de la beauté naturelle

Il est intéressant de (re) découvrir des entreprises qui ont fait leurs preuves. Comme Phyt’s, une société française qui vient de célébrer ses 50 ans d’existence (dont 35 au Canada). Pionnière en matière de beauté naturelle, Phyt’s propose depuis ses débuts des soins 100 % naturels et compte aujourd’hui 20 gammes et plus de 300 produits à son catalogue, tous certifiés Cosmébio, donc sans aucun ingrédient de synthèse. Nous avons pu essayer un soin en cabine adapté à notre type de peau chez La Loge, dans le Mile End, et avons été conquise par l’efficacité tout en douceur des formulations, contenues dans des ampoules monodoses, et par les doigts de fée de Geneviève Larivière, esthéticienne et copropriétaire. Adopté au quotidien, le sérum de la gamme antipollution nous laisse la peau rayonnante alors que le lait hydronettoyant enlève impuretés et maquillage en un tournemain tout en gardant la peau hydratée.

Prix variable selon le produit et le type de soin du visage

Iris Gagnon-Paradis, La Presse

Le corps aux petits soins

PHOTO RICARDO PARRA, FOURNIE PAR NÉCESSAIRE « Prendre soin de son corps comme on prend soin de son visage », c’est la philosophie de la marque Nécessaire.

Quelle belle découverte que cette marque américaine et minimaliste unisexe baptisée Nécessaire, laquelle voue au corps un culte de beauté digne de celui qu’on accorde généralement au visage ! Toujours à la recherche de nouveaux hydratants corporels, nous sommes tombées sous le charme de ce sérum végane pour le corps – oui, pour le corps – à l’acide hyaluronique, cette molécule miracle aux propriétés hydratantes notoires. Sans parfum, ce sérum est un précieux ajout à la routine beauté de toutes les peaux à tendance sèche de ce monde. On a déjà hâte de le tester sur nos premiers coups de soleil, qui sait ? Il suffit de l’appliquer sur les zones voulues, après quoi on enchaîne (ou, pourquoi pas, on mélange) avec notre crème hydratante habituelle. Avec sa texture en gel, le sérum s’applique en un tour de main et laisse la peau avec une douce sensation de fraîcheur. Une petite quantité suffit. Si le produit vous plaît, vous serez séduit par sa lotion pour le corps (toujours aussi inodore) et son gel douche moussant (à l’eucalyptus).

60 $, en vente chez Sephora

Silvia Galipeau, La Presse