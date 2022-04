Avec le retour des beaux jours, la hâte de s’enivrer d’odeurs fraîches et vives se fait plus que jamais sentir. Après avoir humé plus d’une douzaine de nouveautés en parfumerie pour hommes ou unisexes, voici quelques suggestions aux allures printanières.

Sylvain Sarrazin La Presse

Du punch et de la chaleur

Dans le sillage de l’originale lancée en 2008, Dior cherche à accoler à cette nouvelle version de son eau de toilette l’image punchée d’un boxeur ; avec un double uppercut citron-bergamote, un crochet de poivre rose et un coup droit ambré. Sur la peau, c’est vif et pimpant, mais l’effet coup de poing est peut-être un peu exagéré, car les épices viennent rapidement enrober le tout, avec un joli côté « doré ». Cela dit, il présente plus de fraîcheur que l’Homme classique et on s’en aspergera volontiers à la sortie d’une douche ou d’un vestiaire. Comme un hématome sur la joue d’un pugiliste, sa tenue sur la peau sera plutôt persistante.

110 $/75 ml. En vente dans les parfumeries et pharmacies.

Aiguisé et classique

PHOTO FOURNIE PAR LACOSTE L.12.12 Blanc Eau Fraîche de Lacoste

La marque au crocodile nous en fait voir de toutes les couleurs avec sa série L.12.12 et sa myriade de déclinaisons. Le dernier en date, L.12.12 Blanc Eau Fraîche (bouteille vert pâle), ne fracassera pas les concours d’originalité, mais pourrait satisfaire le grand public grâce à sa vivacité très pointue. Pamplemousse et citron ouvrent le bal, avec une belle pique de gingembre, avant de s’installer dans la fraîcheur d’une lavande, le tout étant soutenu par un classique cèdre-vétiver. À réserver pour les vraies belles journées de printemps, quand les rayons de soleil viendront percer les feuillages. Tout comme Homme Sport, il revêt un côté sportif et actif, moins chaud et plus convenu.

92 $/100 ml. En vente dans les parfumeries et pharmacies.

Oser se mouiller

PHOTO FOURNIE PAR MARGIELA When the Rain Stops, de Maison Margiela

Les rayons des nouveautés regorgent de déclinaisons de classiques, mais la maison Margiela, plus nichée, persiste dans sa collection Replica garnie de créations franches et fraîches, avec When the Rain Stops, un chemin de traverse olfactif osé, où l’on cherche à évoquer la sensation d’un rayon de soleil sur une nature encore détrempée. Cette eau de toilette estampillée unisexe ne sera pas au goût de tous, surtout qu’elle tergiverse avant d’arriver à bon port. Les notes de tête semblent tenir tête à celles de cœur, avec une première éclosion explosive de pétales de rose et de géranium, aux penchants féminins. Le poivre rose et la bergamote font ensuite leur nid, avant que le fond boisé (aiguilles de pin) et musqué ne réchauffe et rééquilibre le tout dans une finale de bonne tenue. Puisqu’il est ambigu et oscille d’un pôle à l’autre, il peut dérouter au fil de sa floraison sur la peau.

87 $/30 ml. En vente chez Sephora.

Printemps formel

PHOTO FOURNIE PAR CARTIER Déclaration Haute Fraîcheur de Cartier

Là encore, on retrouve une variation sur un thème très connu du couturier, inauguré en 1998. Cette nouvelle version reprend bien entendu la partition de base tout en faisant un élagage de nuances, en quête d’une simplicité volontaire, sans sacrifier l’élégance. Un programme sans chichis : citron-bergamote en tête, cardamome en second violon et bois de cèdre en soutien. La combinaison aboutit sur un air plus formel, s’adressant à un public plus mature, qui se réjouit d’assister à un opéra de printemps ou se plaît à célébrer la saison en compagnie de Vivaldi.

93 $/50 ml. En vente dans les parfumeries et pharmacies.