En pleine transition vers le temps froid, on se fait plaisir en se dorlotant, de la tête aux pieds. Voici quatre soins testés (et approuvés !) par nos journalistes.

Dans un cocon au spa Humaniti

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Au cœur de l’action montréalaise se dresse l’hôtel Humaniti. Pourtant, rien n’y paraît, au 9e étage, dans le cocon du spa Humaniti, qui occupe quelque 2000 pi2 avec ses quatre salles de soins et son espace pour le soin des mains et des pieds. L’endroit se distingue en privilégiant des marques d’ici qui offrent des produits naturels et respectueux de l’environnement, comme les magnifiques produits JB Skin Sävvi, par Jennifer Brodeur, pour les soins du visage, ceux de Chanv, pour les soins du corps, et les produits véganes BKind pour les manucures et pédicures. Nous avons essayé avec délectation Le Chouchou, soin signature pour le visage, avec les produits de Jennifer Brodeur, que nous adorons d’emblée. Personnalisé selon votre type de peau, ce soin de 75 minutes en plusieurs étapes convient même aux peaux les plus sensibles et vous fera passer un merveilleux moment. Un présent à offrir, à soi ou à un être cher.

Prix : 150 $ pour le soin signature Le Chouchou.

Coup de jeune capillaire

Laila Maalouf La Presse

PHOTO FOURNIE PAR REDKEN L’effet du gloss Shades EQ

Le moins qu’on puisse dire, c’est que nos cheveux étaient dans un état lamentable : secs, cassants, envahis par les frisottis… On croyait que seule une coupe pourrait nous débarrasser de ces vilaines pointes fourchues. Mais les nouveautés de Redken, essayées au salon M Coiffure, ont fait de vrais miracles. D’abord le gloss Shades EQ, avec couleur semi-permanente intégrée, ajoute lustre et brillance à la chevelure, en plus de couvrir les cheveux blancs. Ensuite, le soin ABC, allié au trio Acidic Bonding Concentrate — shampooing, après-shampooing et traitement sans rinçage, sous forme de crème —, termine le travail. Notre chevelure semblait avoir rajeuni de 10 ans ! L’effet a duré des semaines, avec l’utilisation des produits à la maison, et on a remarqué que les cheveux étaient beaucoup plus souples et faciles à lisser. C’est assurément un soin qu’on aura hâte de refaire au prochain changement de saison !

Prix : à partir de 27 $ pour le traitement ABC et de 40 $ pour le gloss Shades EQ (mise en plis en sus à partir de 40 $), de 26,99 à 32,99 $ pour les produits, dans les salons de coiffure affiliés et en ligne.

Soin supersonique

Ève Dumas La Presse

PHOTO FOURNIE PAR JETPEEL Notre journaliste a testé le nouveau soin JetPeel.

Il y a un nouveau traitement médico-esthétique en ville et il a la grande qualité d’être non invasif et sans « convalescence ». On n’irait pas jusqu’à dire que JetPeel est agréable, mais pour un jet d’air froid qui fait pénétrer des solutions d’actifs dans la peau à une vitesse supersonique, ça pourrait être pire ! La première étape du soin consiste en un massage lymphatique du visage et du cou. L’hydradermabrasion qui suit débarrasse la peau des débris cellulaires, puis nettoie et ouvre les pores. Ceux-ci reçoivent ensuite les actifs adaptés aux besoins spécifiques de chacun : complexe antiâge, traitement de la couperose, acné, etc. La dernière étape d’infusion, le « Booster », prendra la forme de vitamines A, C, E, d’acide hyaluronique. Après un tel décapage suivi d’hydratation, la peau brille d’un éclat renouvelé ! Est-ce que cet éclat se prolonge dans le temps ? C’est dur à dire. Une cure de quatre à six traitements, comme c’est recommandé, aurait sans doute des effets encore plus visibles et durables.

Prix : entre 350 et 400 $, offert à la clinique de dermatologie MunkMD, au centre-ville, et d’autres adresses s’ajouteront bientôt.

Pour des cheveux lisses et brillants, longtemps

La Presse

PHOTO FOURNIE PAR XOX BY SO La nanoplastie est un des soins capillaires offerts.

Vous rêvez de cheveux lisses, brillants, sans frisottis, qui se placent sans effort au sortir de la douche ? On a trouvé la solution pour vous : le soin capillaire nommé nanoplastie de la marque XOX by So, lancée en 2011 par l’entrepreneure et coiffeuse d’expérience Sophia Jab, aussi propriétaire d’Institut Be, où nous avons testé le soin. Plus doux que le lissage brésilien et permettant de conserver du mouvement dans la chevelure tout en la lissant légèrement, ce traitement aide à renforcer le cheveu et à protéger les pointes avec sa formule qui contient des acides aminés et de l’huile d’argan. Le produit est appliqué sur les cheveux mouillés, puis on passe sous le séchoir à cheveux sur pied, et le tout est bien scellé à l’aide d’un fer plat. On attend ensuite 24 heures pour laver les cheveux. Le résultat est tout simplement remarquable et jamais une mise en plis n’aura été aussi simple. Près de deux mois plus tard, les effets sont encore observables. Un vrai coup de cœur !

Prix : à partir de 125 $.