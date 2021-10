Au royaume des produits cosmétiques, il est facile de s’y perdre, avec le nombre étourdissant de nouveautés qui atterrissent sur les tablettes. Notre équipe vous présente ses découvertes et ses suggestions de produits testés… et approuvés !

Silvia Galipeau La Presse

Laila Maalouf La Presse

Iris Gagnon-Paradis La Presse

Sylvain Sarrazin La Presse

Dehors, peau sèche !

Enfin une crème qui dit vrai. Qui tient ses promesses. Et qui vient à bout de nos sécheresses. Si, pour vous aussi, retour du temps frais rime avec peau qui pique et qui démange, vous serez heureux d’apprendre qu’Aveeno a lancé dernièrement une nouvelle collection : Restorative Skin Therapy. Et ça marche. Elle est composée d’un gel nettoyant, d’une crème réparatrice, mais c’est surtout le baume antidémangeaison qui nous a séduite. On craque pour sa formule à base d’avoine et d’aloès, sans parfum ni parabènes, stéroïdes ou phtalates, et surtout pour l’effet rafraîchissant immédiat, ressenti dès l’application. Le baume laisse certes la peau un brin collante, mais c’est un moindre mal. Parce qu’elle est surtout nourrie. Et enfin apaisée. Appliquer généreusement sur les zones touchées plusieurs fois par jour.

Prix : 12, 99 $, offert en pharmacie et grande surface.

Douces rêveries automnales

PHOTO FOURNIE PAR DEUX COSMÉTIQUES Les produits de La Capsule au parfum de chaï d’automne : le beurre corporel, l’exfoliant corporel et la barre hydratante à l’emballage ensemencé de fleurs sauvages

Il a suffi de ce parfum, délicatement épicé — chaï d’automne –, et on était déjà conquise. Mais le trio de l’édition saisonnière de la gamme La Capsule, par DEUX Cosmétiques, a su nous séduire sur tous les points. C’est exactement ce dont notre peau avait besoin : des produits à la texture riche, sans être grasse, idéale pour ce moment de l’année où l’épiderme s’assèche et requiert des soins plus nourrissants. Le beurre corporel onctueux (si appétissant qu’on aurait presque envie d’y plonger une cuillère !) est rapidement absorbé et laisse la peau douce, brillante et soyeuse, sans la moindre sensation grasse ou collante. Comme l’exfoliant corporel, qui est lui aussi conçu à base de beurre de soja et enrichi de beurre de karité et d’huile de coco. La barre hydratante, elle, a été une agréable surprise. On applique une petite quantité sur le corps en sortant de la douche et elle fond au contact de la peau tout en la parfumant. En plus, l’emballage est ensemencé de fleurs sauvages et conçu pour être planté, ce qui ne le rend qu’encore plus séduisant. Comme les parfums de la gamme changent au gré des saisons, chaï d’automne est offert pour une courte durée en quantité limitée.

Prix : entre 20 $ et 23 $, offert en ligne et dans les points de vente.

Innovation micellaire pour cheveux

PHOTO FOURNIE PAR ALTERNA HAIRCARE Le tout nouveau nettoyant micellaire sans rinçage d’Alterna Haircare

Lancée l’an dernier, la gamme My Hair. My Canvas par la marque Alterna Haircare propose des soins qu’on promet haute performance, mais aux formulations les plus naturelles possibles, présentées dans des emballages faits à 50 % de plastique recyclé. Son ingrédient vedette est le caviar dit « botanique », une plante répandue dans l’Asie du Sud-Ouest, composée de petites perles vertes rappelant le caviar et aux multiples vertus vitaminées et antioxydantes. Un des derniers ajouts à cette gamme nous a vraiment charmée : le nettoyant micellaire sans rinçage Meltaway. Ici, on transpose les avantages des nettoyants micellaires pour la peau aux cheveux — et ça marche ! Contrairement aux usuels shampoings secs, qui sont en poudre ou en aérosol, ce nettoyant pour les cheveux offre une texture à mi-chemin entre la gelée et la crème, et fond automatiquement au contact de la chevelure, absorbant sébum, saleté et sueur, sans assécher la fibre capillaire, et laissant dans son sillage une douce odeur rafraîchissante. On adore, et on remplace illico nos shampoings secs en vaporisateur par ce tube facile à traîner, qui s’applique en un tournemain.

Prix : 32 $, offert chez Sephora et sur Amazon.

L’Halloween sévit dans la baignoire

PHOTO FOURNIE PAR GOM.MEE Les produits pour le bain des petits feront frissonner tout en nettoyant ou divertissant les petits monstres humains.

Pour l’Halloween, il faudra prévoir non pas un bain de sang, mais plutôt un bain moussant pour les plus petits, avec ces nouveaux produits amusants présentés sous forme de potions magiques ou répugnantes. On y trouve notamment quatre glues colorées dégoulinantes (slime) qui, malgré leur origine douteuse (morve de momie, de zombie, de sorcière ou de chat noir), servent de nettoyant corporel parfumé, de bain moussant (il faut bien remuer l’eau) et de jeu rigolo dans l’eau. On a bien aimé la poudre magique et son odeur de friandise qui, jetée à la surface de l’eau, crée une petite effervescence mauve et bleutée avant de colorer et de parfumer le bain. Enfin, on découvre que les flatulences spectrales ne sont pas si gênantes, avec le parfum d’ambiance Pet de fantôme, éjectant une fragrance à la guimauve apaisante. Cette nouvelle gamme signée par l’entreprise québécoise GOM.MEE est hypoallergénique et sans sulfates.

Prix : de 7,95 $ à 16,95 $, offert en ligne ou dans les boutiques spécialisées.