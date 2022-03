(Birmingham) Des dizaines de milliers d’amoureux des chiens sont attendus à partir de jeudi en Angleterre pour Crufts, le plus grand salon canin du monde, de retour après la pandémie et le Brexit, mais sans participants russes, interdits en raison de l’invasion de l’Ukraine.

Si le coronavirus avait déjà marqué l’édition 2020 et entraîné l’annulation du salon l’année dernière, c’est cette fois-ci la guerre en Ukraine qui s’est immiscée dans l’organisation du plus grand concours canin du monde.

Pour cette compétition, véritable institution au Royaume-Uni, plus de 20 000 chiens sont attendus à Birmingham, dans le centre de l’Angleterre, où ils rivaliseront jusqu’à dimanche lors de multiples concours de beauté, d’agilité et de dressage.

Mais « condamnant l’invasion de l’Ukraine » fin février, le Kennel Club, organisateur de l’évènement, a décidé de « ne pas autoriser les participants venus de Russie à concourir ». Une trentaine de propriétaires et d’éleveurs et 51 chiens russes devaient initialement participer.

Si les Crufts avaient attiré quelque 150 000 visiteurs en 2020, les organisateurs s'attendent cette année à une participation en baisse.

« Nos amis en Ukraine et leurs chiens craignent pour leur vie et nous ferons tout ce que nous pourrons pour les soutenir », ont justifié les organisateurs, qui ont annoncé un don de 50 000 livres (84 000 $) à une organisation caritative canine pour « aider éleveurs, propriétaires et chiens qui en ont désespérément besoin » en Ukraine et en Pologne notamment.

Le Kennel Club, qui a des fédérations dans de nombreux pays, a aussi interdit aux juges canins licenciés en Russie ou en Biélorussie de participer aux compétitions qu’il organise partout dans le monde.

Cette année, ce sont 16 000 chiens venus de 38 pays qui sont en lice pour le prestigieux titre de « Best in show » (meilleur chien du salon).

« Après plusieurs années dans le flou, nous avions anticipé une baisse du nombre de participants, due à la fois aux changements (de règlementation) pour le voyage des animaux de compagnie après le Brexit et aux conséquences de la pandémie, avec beaucoup de gens, notamment venus de l’étranger, incapables de voyager ou de planifier un voyage », ont-ils précisé à l’AFP.

Cette année, ce sont 16 000 chiens venus de 38 pays qui sont en lice pour le prestigieux titre de « Best in show » (meilleur chien du salon). Parmi eux, près de 1800 viennent de l’étranger, soit beaucoup moins qu’il y a deux ans, quand plus de 3000 chiens étrangers avaient participé aux différentes épreuves.

Conséquence de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne, les touristes européens doivent depuis octobre 2021 présenter un passeport valide pour se rendre outre-Manche alors qu’une simple carte d’identité suffisait auparavant, et leurs animaux de compagnie sont soumis à de strictes règles de vaccination et d’identification.