Animaux

Des relations avec nos animaux pas si simples

Les relations entre humains et animaux sont bien plus complexes qu’un lancer de balle ou le versement de croquettes dans un bol. Deux scientifiques ont décortiqué l’histoire de la domestication et les rapports psychologiques vis-à-vis des animaux de compagnie, dans le cadre d’une conférence organisée mercredi par le Cœur des sciences de l’Université du Québec à Montréal (UQAM). Morceaux choisis.