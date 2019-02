David Saint-Jacques aide à réparer des toilettes de la SSI

L'agence spatiale a déclaré que l'équipage avait dû se mettre au travail la semaine dernière après que des astronautes eurent accidentellement déconnecté un point de connexion au système d'alimentation en eau tout en modernisant des toilettes dans la partie américaine de la station.

Environ 9,5 litres d'eau ont fui lors de l'incident du 1er février et un assèchement avec des serviettes a dû être effectué par les astronautes, a confirmé un porte-parole.

« Comme le savent tous ceux qui ont travaillé à la plomberie chez eux, ce genre de choses se produit parfois », a dit le porte-parole Gary Jordan par courriel.

« Les contrôleurs de vol de la NASA à Houston ont identifié et isolé les endroits où l'eau coulait, et les astronautes ont rattaché le point de connexion et ont rapidement absorbé l'eau avec des serviettes. »

Anne-McClain, astronaute américaine, et David Saint-Jacques, ont ensuite installé une nouvelle enceinte en vue de l'installation d'un nouveau système de toilettes offrant plus d'intimité, qui devrait arriver à la station spatiale en 2020.

Selon M. Jordan, la fuite a été rapidement stoppée et ne semble pas avoir causé de dommages à la station.

David Saint-Jacques, 49 ans, est arrivé à la station spatiale le 3 décembre pour une mission qui devrait durer jusqu'en juin.

Sa liste de tâches comprend la réalisation d'expériences scientifiques et de robotique et la mise à l'essai de nouvelles technologies. La plomberie spatiale n'était pas mentionnée au programme.

L'Agence spatiale canadienne a déclaré qu'elle était au courant d'une fuite dans le système d'eau de la station, mais n'a pas confirmé l'implication de David Saint-Jacques.