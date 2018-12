Vol réussi pour le vaisseau de Virgin Galactic

Virgin Galactic a annoncé jeudi que son vaisseau spatial touristique a atteint une altitude de plus de 80 kilomètres, ce que la société considère être la limite de l'espace.

Associated Press Mojave

Le vaisseau VSS (Virgin Space Ship) Unity a été lancé jeudi matin par un avion-transporteur au-dessus du désert de Mojave en Californie et a mis le feu à son moteur-fusée.

L'engin spatial avec deux pilotes d'essai aux commandes est rapidement monté en flèche et hors de la vue des spectateurs au sol.

Enrico Palermo, le responsable de la mission, dit qu'il a atteint une altitude de 82 kilomètres avant de commencer sa descente. Il a atterri quelques minutes plus tard.

« Nous sommes allés dans l'espace ! », s'est exclamé M. Palermo.

Le vol de jeudi rapproche Virgin Atlantic de la concrétisation du rêve du tourisme spatial. L'entreprise a pour objectif d'emmener des clients payants à bord de la fusée à six passagers, qui a à peu près la taille d'un jet d'affaires. Le fondateur de Virgin Atlantic, Richard Branson, souhaite être l'un des premiers à bord.

Après le test, M. Branson a salué les pilotes en déclarant que « l'espace appartient à Virgin ! »

Virgin Galactic considère l'espace commence à une altitude de 80 kilomètres, puisque c'est la démarcation utilisée par l'armée de l'air américaine et d'autres agences américaines. Mais d'autres considèrent depuis longtemps qu'il faut parcourir 100 kilomètres pour atteindre l'espace. Le président-directeur général de Virgin Atlantic, George Whitesides, prétend que des recherches récentes favorisent l'altitude la plus basse.

Au début du vol d'essai, un avion spécial transportant le VSS Unity a atteint une altitude d'environ 13 000 mètres avant de libérer l'engin.

Les deux pilotes d'essai - Mark « Forger » Stucky et l'ancien astronaute de la NASA Rick « CJ » Sturckow - se verront attribuer des ailes d'astronautes commerciaux, a déclaré un responsable de la Federal Aviation Administration, Bailey Edwards.

Le développement du vaisseau spatial par Virgin Galactic a pris beaucoup plus de temps que prévu et a subi un revers grave lorsque le premier engin expérimental s'est désintégré lors d'un vol d'essai en 2014, tuant le copilote.

Plus de 600 personnes ont engagé jusqu'à 250 000 $ US pour des vols comprenant plusieurs minutes d'apesanteur et une vue imprenable de la Terre.

Le projet a débuté en 2004 lorsque M. Branson a annoncé la création de Virgin Galactic dans les jours grisants après les vols de SpaceShipOne, le premier vaisseau spatial habité à financement privé ayant effectué trois vols dans l'espace.

Fondé par le regretté milliardaire Paul G. Allen et créé par le concepteur aérospatial Burt Rutan, SpaceShipOne a remporté le prix Ansari X de 10 millions US. Le prix a été créé pour lancer le développement privé de vaisseaux qui rendraient les vols spatiaux accessibles au public.

Lorsque M. Branson a acheté une licence de la technologie SpaceShipOne, il imaginait une flotte transportant des passagers payants d'ici 2007, à partir d'une installation située dans le sud du Nouveau-Mexique, Spaceport America.

Mais il y a eu des revers importants. Trois techniciens ont été tués en 2007 par une explosion alors qu'ils testaient un système de propergol chez Scaled Composites LLC, qui a construit SpaceShipOne et construisait le premier SpaceShipTwo pour Virgin Galactic.

Puis, en 2014, SpaceShipTwo s'est brisé lors d'un vol d'essai mené par Scaled Composites lorsque le copilote a commis une erreur. Le copilote a été tué, mais le pilote blessé a réussi à survivre à une chute d'altitude élevée avec un parachute.

Pendant la descente, les deux queues de l'engin sont conçues pour pivoter vers le haut afin de le ralentir, puis pour revenir à une configuration de vol normale avant que l'engin ne se pose sur une piste.

Les nouvelles versions de SpaceShipTwo sont construites par une société soeur de Virgin Galactic et les essais en vol sont désormais effectués à l'interne. Son vol d'essai précédent avait atteint 52 kilomètres.

M. Branson n'est pas seul dans le secteur du tourisme spatial : Blue Origin, de Jeff Bezos, prévoit d'emmener des touristes de l'espace pour des voyages suborbitaux, en utilisant la méthode plus traditionnelle d'une capsule posée sur une fusée qui décolle d'une rampe de lancement. Elon Musk de SpaceX a récemment annoncé son intention de faire voyager un riche entrepreneur japonais et ses amis autour de la Lune.