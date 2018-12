Deux rovers japonais ont renvoyé plus de 200 photos

Plus de 200 photos renvoyées par deux rovers qui explorent la surface d'un astéroïde ne montrent aucune zone dégagée où une sonde pourrait se poser l'an prochain, a annoncé jeudi l'agence spatiale japonaise.

Associated Press Tokyo

JAXA a ajouté que les deux rovers solaires sont présentement inactifs, probablement parce qu'ils sont à l'ombre, mais qu'ils répondent encore aux signaux qu'on leur envoie trois mois après le début de leur mission, alors qu'on s'attendait à ce qu'ils ne survivent que pendant quelques jours.

Les rovers Minerva II-1 ont été déposés par la sonde Hayabusa-2 sur la surface de l'astéroïde Ryugu, à environ 280 millions de kilomètres de la Terre, en septembre.

Plusieurs clichés montrent une surface rocailleuse, ce qui complique l'atterrissage prévu de Hayabusa tôt l'an prochain. La manoeuvre, qui devait avoir lieu en octobre, a déjà été retardée une fois.

JAXA affirme néanmoins avoir identifié quelques cibles potentielles et elle assure qu'elle tentera l'atterrissage l'an prochain dans l'espoir de récolter des échantillons.

Un des deux rovers semble avoir parcouru environ 300 mètres en faisant de petits bonds, puisque la gravité à la surface de Ryugu est trop faible pour permettre de rouler ; il a jusqu'à présent renvoyé plus de 200 photos et autres données. L'autre rover a pris une quarantaine de clichés et s'est immobilisé après dix jours.

La température plus basse que prévu à la surface de Ryugu a possiblement prolongé la survie des rovers.

Les données ont déjà permis de découvrir que les astéroïdes sont plus humides et plus couverts de rochers qu'on ne le croyait.