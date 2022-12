Deux émissions, deux nouvelles saisons : faire découvrir l’intimité d’intérieurs particuliers ou provoquer l’émerveillement face à des demeures extraordinaires, tels sont les mandats des séries Les maisons et Espaces, qui repartent chacune pour un tour (du propriétaire).

La série Les maisons, dont le deuxième volet est actuellement diffusé, propose une immersion humaine et poétique chez des personnalités, connues et moins connues, ayant un attachement particulier à leurs murs.

Bâtie par Chantal Carignan pendant la pandémie, sous l’impulsion de son propre déménagement et celui de nombreux proches, l’émission consiste à s’immiscer dans l’intimité des cloisons d’autrui pour en révéler toute la charge émotive. Ancienne journaliste, créatrice de contenus et intervenante communautaire, Mme Carignan est épaulée dans ce projet par son fils Ludovic Champagne, doctorant en littérature, pour insuffler une touche poétique aux divers épisodes, diffusés sur NousTV Mauricie et offerts sur le web.

« C’est parti d’une réflexion par rapport à l’attachement, mais aussi aux crises d’angoisse que l’on vit dans nos maisons, que je voulais tourner vers les autres. On entre dans la maison d’invités, qui nous en parlent en entrevue, puis mon fils compose un long poème constituant la trame narrative de toute l’émission. C’est de la slow TV », explique celle qui a déménagé plus de 11 fois au cours de sa vie.

Chalet recyclé, loft artistique déjanté, maison ancestrale ou familiale, tout comme bungalows ordinaires, mais à l’âme particulière, ont par exemple été portés au menu de cette deuxième saison, forte de six épisodes. On découvre, avec délicatesse et émotion, ces habitats à travers le regard d’artistes, d’aventuriers ou d’animateurs comme MC Gilles, au fil d’un assemblage de visages réputés et d’autres plus anonymes.

PHOTO FOURNIE PAR NOUSTV MAURICIE Ludovic Champagne, poète, et sa mère Chantal Carignan ont pu s’entretenir avec MC Gilles (au centre) au sujet de sa maison, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, en juillet dernier.

« On essaie d’avoir des gens connus du public, mais aussi d’autres moins connus, mais ayant un attachement particulier à leur maison. Celle-ci n’a pas besoin d’être grandiose : on a visité celle du peintre Marcel Dargis, qui est un bungalow parmi tant d’autres, mais qui constitue l’espace dont il a besoin pour créer ses tableaux gigantissimes. C’est son oxygène », rapporte Chantal Carignan, qui s’est elle-même établie dans une minimaison au cœur de la forêt mauricienne.

Dès janvier 2023, la série Les maisons sera diffusée sur toutes les chaînes communautaires NousTV provinciales. En attendant, les divers épisodes sont offerts, au fur et à mesure, sur le site web de la chaîne et sur YouTube.

Espaces revient dans la place

Parallèlement, la deuxième saison de l’émission Espaces, animée par Sarah-Jeanne Labrosse, sera offerte sur la plateforme Vrai, à partir du 10 janvier. Angle d’attaque : comment toutes sortes de maisons hors du commun sont parvenues à parfaitement s’intégrer au sein des régions dans lesquelles elles ont été implantées. On dépassera les frontières du Québec, puisqu’en plus des Cantons-de-l’Est et de Montréal, l’équipe de tournage s’est rendue dans les Maritimes ou encore à Toronto. L’accent sera également mis sur l’impact de l’architecture sur le quotidien des habitants de ces résidences pas comme les autres.

Au menu de cette deuxième mouture, on visitera huit lieux de vie, dont une maison ancienne rénovée, un loft aménagé dans une ancienne manufacture, une demeure perchée sur une montagne et une maison-musée tapissée d’œuvres d’art, entre autres.