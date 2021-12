Il n’a ni barbe blanche, ni traîneau, ni cape de superhéros, et pourtant il n’a de cesse de distribuer des cadeaux à ceux qui en expriment le besoin, sous forme d’aide gratuite en petits services, tâches ou travaux. Son nom ? Pietro Mancini, alias « Le gars fiable », qui aspire à développer une chaîne solidaire, tout en cherchant à miner la méfiance de ceux qui trouvent sa démarche trop belle pour être vraie.

Sylvain Sarrazin La Presse

Monter des abris Tempo, désinstaller des climatiseurs, vider des sous-sols engorgés, faire des courses chez IKEA ou à l’épicerie, ratisser des feuilles, installer des modules de jeux pour enfants… : ses missions varient du tout au tout, mais c’est toujours avec le sourire qu’il part les accomplir. Le principe ? Très simple : quiconque souhaite avoir un coup de pouce chez soi peut lancer une perche au « Gars fiable », qui sélectionne chaque semaine des tâches qu’il est certain de mener à bien. Il se rend ainsi chez des inconnus qui, par manque de temps, d’habiletés, de moyens – ou même de motivation ! – ne rechignent pas à recevoir un petit service ponctuel offert gracieusement.

« Je suis un peu le beau-frère ou le neveu qui viendrait donner un coup de main… mais qui débarque pour vrai ! », lance facétieusement Pietro Mancini, qui s’est lancé à corps perdu dans ce projet au printemps dernier. Profitant d’une parenthèse dans sa vie professionnelle, il a d’abord tenté l’expérience durant un mois, histoire d’en observer la résonance ; encouragé par les impacts sur la communauté et son soutien, il a décidé de prolonger l’aventure.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’une des missions du jour du « Gars fiable » : installer des panneaux d’intimité dans la cour.

Au départ, je souhaitais me ressourcer, je m’interrogeais sur ce que je souhaitais vraiment faire dans la vie. J’aime aider les autres et j’ai vite compris qu’il y avait un besoin criant dans la société de faire regagner de l’espoir. Pietro Mancini, alias « Le gars fiable »

La question qui vous taraude : puisque ses services sont gratuits, comment s’y prend ce père de deux enfants pour subvenir à ses besoins ? En fait, pour rendre sa démarche viable, il diffuse ses actions dans ses réseaux, notamment sous forme de vidéos joviales ou touchantes où sont présentés ses missions et accomplissements, tout en appelant contributeurs et mécènes à le soutenir dans sa démarche. « Je m’inspire de créateurs de contenus qui parviennent à vivre d’une communauté qui les soutient, pour tenter de prolonger le projet aussi longtemps que possible », indique-t-il, tout en manipulant des treillis de bois.

Mettre en confiance

En effet, cette journée-là, c’est chez Véronique Lamontagne que « Le gars fiable » s’est présenté, afin de l’aider à installer des panneaux d’intimité dans sa cour (la fenêtre de sa chambre donne sur un cimetière), à déboucher une gouttière gorgée de feuilles et à apporter quelques rebuts à l’écocentre local. La Montréalaise, qui doit ménager ses mains, a volontiers accueilli ce soutien bénévole, mais apprécie surtout l’esprit et les valeurs animant M. Mancini. « Je trouvais ça formidable de pouvoir recevoir de l’aide gratuite comme ça. Souvent, ce sont des choses sur lesquelles on procrastine, des tâches qui nous semblent insurmontables. Je trouvais ça très noble de vouloir aider les gens gratuitement », témoigne-t-elle.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Pietro Mancini, alias « Le gars fiable », offre gratuitement son aide aux gens qui ont besoin d’un coup de pouce, en tentant de développer une communauté qui soutient sa démarche.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Un autre service du jour : installer des panneaux d’intimité, la vue depuis la chambre donnant sur un cimetière.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE « Le gars fiable » peut rendre ses services gratuitement grâce aux dons de la communauté. Ceux qui reçoivent ses services peuvent aussi faire un don, comme l’a fait Véronique Lamontagne, ce qui lui permet d’aider d’autres personnes qui, elles, n’ont pas les ressources nécessaires pour du soutien.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Véronique Lamontagne ne reste pas les bras croisés, aidant Pietro Mancini à effectuer ses petits travaux.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Troisième tâche : charger l’auto pour amener des rebuts à l’écocentre.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE « Le gars fiable » peut rendre des services de diverses natures, s'il s'en sent capable.











N’était-elle pas craintive à l’idée de solliciter les services d’un parfait inconnu ? Ayant préalablement vu passer sur Facebook une vidéo où il rendait service à l’une de ses amies du secondaire, elle s’est laissé convaincre d’entrer dans la ronde. « On vit dans une période où il y a beaucoup de méfiance, ce qui nous ferme à de belles expériences et rencontres. J’ai le goût de faire confiance aux gens et j’étais prête à essayer. Il n’y a pas de jugement, Pietro veut juste aider spontanément », confie Véronique Lamontagne.

La méfiance, c’est justement l’ennemi numéro 1 du superhéros de l’aide bénévole. Dans une société avide de gratuité, on pourrait s’imaginer qu’il croule sous les demandes ; eh bien, figurez-vous que certaines semaines, son agenda reste dégarni. « Il y a énormément de crainte et de méfiance, je travaille chaque jour à mettre les gens en confiance. Malgré toutes les vidéos, les gens ne croient pas que c’est possible. Il y a aussi des questions d’orgueil ou d’éducation, ils n’osent pas », s’étonne Pietro Mancini, dont les services ne sont pas forcément destinés aux personnes démunies – comme le prouve le cas de Véronique Lamontagne, dont la famille manquait plutôt de temps et cherche à encourager sa démarche.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Véronique Lamontagne est enchantée par la démarche du « Gars fiable », y voyant l’occasion de vivre une belle expérience humaine et de l’encourager.

« Certains disent “J’ai les moyens” ou “Mon problème n’est pas assez important, je vais laisser la place à d’autres”. Mais s’ils font appel à moi, ils peuvent éventuellement faire un don, ce qui permettra d’alimenter une cagnotte et d’aider la prochaine personne qui, elle, n’aura pas forcément les moyens d’engager des gens. C’est ce que j’appelle la belle chaîne de beau », rapporte Pietro Mancini, tout en raclant la gouttière de la maison avec entrain.

Homme à tout faire… ou presque

Dans la boîte à outils qui l’accompagne, « Le gars fiable » peut compter sur une franche bonne humeur, mais aussi une polyvalence héritée de passages dans des bains professionnels très éclectiques : des stations-service aux clubs vidéo, de l’électronique à la comptabilité, pour finir dans le milieu du spectacle, où il était devenu assistant personnel auprès d’un humoriste.

Une formation en rénos ? Absente du CV, et il prévient d’emblée qu’il ne se substitue pas au travail des pros.

Je n’ai aucune formation dans ces milieux-là, je ne suis qu’un autodidacte débrouillard et polyvalent, axé sur les solutions et le résultat. Pietro Mancini, alias « Le gars fiable »

« Si je prends un projet, c’est que je suis confiant de le réussir », assure l’homme à tout faire… qui ne prétend pas faire tout ! Par exemple, il peut écarter des demandes pouvant entraîner des dégâts ou des risques importants, ou confesse être piètre peintre. Mais les tâches pour lesquelles il est à l’aise de s’engager sont faites avec soin et application.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Même si Pietro Mancini transporte généralement sa boîte à outils, il trouve souvent sur place ce dont il a besoin pour intervenir.

Il a dû également bâtir un cadre, n’intervenant qu’une seule fois par foyer (« afin de limiter les abus »), pour des services nécessitant quelques heures, durant le jour en semaine, dans un rayon d’une heure de route autour du Grand Montréal.

Même si son projet en est encore à ses balbutiements, Pietro Mancini se prend à rêver à une expansion de sa « belle chaîne de beau », songeant par exemple à des blitz d’interventions dans des régions plus éloignées, ou à l’émergence d’une communauté de « gars fiables » ailleurs dans la province – le genre de gars qui pourraient bien vous pousser à recommencer à croire au père Noël.