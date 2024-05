Le président d’Israël estime que la haine et l’antisémitisme ont contaminé des campus américains

(Jérusalem) Le président israélien Isaac Herzog a dénoncé jeudi la « terrifiante résurgence de l’antisémitisme » dans le monde, et notamment aux États-Unis, où « des universités réputées, foyers d’histoire de culture et d’éducation » sont « contaminées par la haine et l’antisémitisme ».