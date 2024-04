Israël et le Hamas en guerre, jour 196 Les équipements médicaux « volontairement détruits » dans les hôpitaux de Gaza

(Genève) L’ONU a dénoncé vendredi la destruction intentionnelle d’équipements médicaux sophistiqués et difficiles à obtenir dans les hôpitaux et maternités assiégés de Gaza, aggravant les risques pour les femmes qui accouchent déjà dans des « conditions inhumaines et inimaginables ».