Liban Frappes israéliennes sur des fiefs du Hezbollah

(Beyrouth) Des frappes israéliennes ont visé mardi des fiefs du Hezbollah dans l’est du Liban, un des raids étant mené le plus en profondeur depuis le début des violences il y a près de six mois, ont indiqué un média d’État et une source de sécurité.