Il est trop facile de tracer le crâne sous le visage du garçon, la peau blafarde s’étirant sur chaque courbe de l’os et s’affaissant à chaque creux. Son menton s’avance avec une netteté inquiétante. Sa chair a rétréci et s’est ratatinée, la vie n’est plus qu’un mince masque sur une mort imminente.

Sur l’une des photos de Yazan Kafarneh prises avec l’autorisation de sa famille alors qu’il luttait pour sa survie, ses yeux larmoyants fixent le vide, le regard flou. Sur cette photo largement relayée en ligne, sa main droite, bandée à une perfusion intraveineuse, se contracte sur elle-même selon un angle maladroit, signe visible de son infirmité motrice cérébrale.

Il avait 10 ans, mais sur les photos de ses derniers jours dans une clinique du sud de la bande de Gaza, il semblait à la fois petit pour son âge et vieux. Lundi dernier, Yazan est mort.

Les photos de Yazan circulant sur les réseaux sociaux ont rapidement fait de lui le visage de la famine à Gaza.

Les organisations humanitaires ont prévenu que les décès dus à la malnutrition ne faisaient que commencer pour les plus de deux millions d’habitants de Gaza. Cinq mois après le début de la campagne israélienne contre le Hamas et le siège de Gaza, des centaines de milliers de Palestiniens sont au bord de la famine, selon des responsables des Nations unies. Presque aucune aide n’a atteint le nord de la bande de Gaza depuis des semaines, après que les principales agences des Nations unies ont pour la plupart suspendu leurs opérations, invoquant le pillage massif de leurs cargaisons par des habitants désespérés de Gaza, les restrictions israéliennes sur les convois et le mauvais état des routes endommagées pendant la guerre.

Au moins 20 enfants palestiniens sont morts de malnutrition et de déshydratation, selon les autorités sanitaires de Gaza. À l’instar de Yazan, qui avait besoin de médicaments dont la pénurie est criante à Gaza, beaucoup de ceux qui sont morts souffraient également de problèmes de santé qui mettaient leur vie en danger, selon les responsables de la santé.

« Il arrive souvent qu’un enfant soit extrêmement mal nourri, qu’il tombe malade et que le virus soit finalement la cause de la mort », a déclaré Heather Stobaugh, experte en malnutrition à Action Against Hunger, un groupe d’aide humanitaire. « Mais ils ne seraient pas morts s’ils n’avaient pas été mal nourris. »

Enfants mort-nés

Les autorités sanitaires de Gaza ont déclaré que deux des enfants morts de malnutrition avaient moins de 2 jours. Tout en précisant qu’il était difficile de dire ce qui s’était passé sans plus d’informations, Mme Stobaugh a déclaré que la malnutrition des mères enceintes et le manque de lait maternisé pouvaient facilement avoir entraîné la mort des nourrissons, qui sont les plus vulnérables à la malnutrition extrême.

Ces propos concordent avec ceux d’une organisation humanitaire, ActionAid, qui a déclaré qu’un médecin de la maternité d’Al-Awda, dans le nord de la bande de Gaza, lui avait dit que des mères souffrant de malnutrition donnaient naissance à des enfants mort-nés.

Les parents de Yazan avaient lutté pendant des mois pour s’occuper de leur fils, dont l’état, selon les experts, aurait signifié qu’il avait des difficultés à avaler et qu’il avait besoin d’un régime alimentaire doux et riche en nutriments.

Après les bombardements israéliens sur Gaza qui ont suivi l’assaut du Hamas contre Israël le 7 octobre, ses parents ont fui leur maison, emmenant Yazan et leurs trois autres fils dans un endroit qu’ils espéraient plus sûr.

Jour après jour, j’ai vu mon fils s’affaiblir. Shareef Kafarneh, un chauffeur de taxi de 31 ans originaire de Beit Hanoun et père de Yazan

Ils se sont finalement retrouvés à Al-Awda, dans la ville méridionale de Rafah, où Yazan est mort le lundi 4 mars. Il souffrait de malnutrition et d’une infection respiratoire, selon le Dr al-Shaer, un pédiatre qui l’a soigné. Le Dr Jabr al-Shaer a accusé le manque de nourriture d’avoir affaibli le système immunitaire déjà fragile de Yazan.

Des morts « prévisibles et entièrement évitables »

Avant la guerre, il était déjà difficile pour de nombreux habitants de la bande de Gaza sous blocus de se procurer suffisamment de nourriture. Selon les Nations unies, environ 1,2 million de résidants de Gaza ont eu besoin d’une aide alimentaire, et environ 0,8 % des enfants de moins de 5 ans à Gaza ont souffert de malnutrition aiguë, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Cinq mois après le début de la guerre, la situation semble s’être aggravée : environ 15 % des enfants de moins de 2 ans dans le nord de la bande de Gaza souffrent de malnutrition aiguë, et environ 5 % dans le sud, a déclaré l’OMS en février.

La moitié des enfants de Gaza étant nourris avec du lait maternisé, le manque d’eau potable pour fabriquer le lait maternisé aggrave la crise.

Adele Khodr, directrice pour le Moyen-Orient de l’UNICEF, l’agence des Nations unies pour l’enfance, a déclaré cette semaine : « Ces morts tragiques et horribles sont dues à l’homme, prévisibles et entièrement évitables. »

La situation a plongé les parents dans la panique.

Les dirigeants du monde entier mettent de plus en plus en garde contre une famine catastrophique à Gaza, et même certains des plus proches alliés d’Israël font pression sur ce dernier pour qu’il en fasse plus. Jeudi, le président Joe Biden a annoncé que l’armée américaine mettrait en place un quai flottant pour faciliter l’acheminement des fournitures dans l’enclave.

Vendredi, l’agence israélienne connue sous le nom de COGAT, qui réglemente l’aide aux Palestiniens, a déclaré : « Israël déploie également des efforts constants et importants pour trouver des solutions qui permettront d’acheminer l’aide plus facilement dans la bande de Gaza, et dans sa partie nord en particulier. »

Régime spécial

Avant que la guerre ne déchire Gaza, Yazan Kafarneh voyait progressivement une amélioration dans sa longue lutte contre l’infirmité motrice cérébrale, selon sa famille.

Des kinésithérapeutes fournis par des organisations à but non lucratif le soignaient à domicile, tandis que des médicaments contribuaient à améliorer son état, a déclaré son père. Il ne pouvait peut-être pas marcher, mais il savait nager.

M. Kafarneh avait soigneusement planifié un régime alimentaire riche en nutriments pour son fils, basé sur des aliments mous, notamment des œufs au petit-déjeuner, et des bananes, dont Yazan raffolait.

Mais les médicaments ont disparu lorsque la guerre a éclaté et, à mesure que les réserves alimentaires de la famille diminuaient, M. Kafarneh a déclaré qu’il n’avait pas été en mesure de maintenir le régime spécial de Yazan. Il a remplacé les œufs le matin par du pain qu’il a transformé en bouillie avec du thé ; il a eu du mal à trouver des bananes, alors il a essayé de donner à Yazan d’autres aliments sucrés, même si le prix du sucre avait grimpé en flèche. Le défi déjà difficile de le nourrir correctement est devenu presque impossible à relever.

Le 25 février, sa famille a amené Yazan au service pédiatrique d’Al-Awda. Il souffrait d’une pneumonie, que ses semaines de faim et son état déjà fragile avaient aggravée. Bien que les médecins et les infirmières lui aient donné des antibiotiques pour traiter l’infection, ils n’ont pas pu trouver la boisson nutritive renforcée qui avait été utilisée pour le nourrir avant la guerre, a déclaré Halima Tubasi, une infirmière qui s’est occupée de Yazan avant sa mort.

M. Kafarneh a déclaré que la cause de la mort de son fils n’était pas un mystère.

« Les aliments qu’il avait l’habitude de manger ne sont plus consommés, a-t-il déclaré. Les médicaments et les compléments alimentaires n’étaient pas du tout disponibles. »

