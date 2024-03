La quantité d’aide acheminée par camion à Gaza a chuté en cinq mois de guerre, et les habitants sont confrontés à de graves pénuries de nourriture, d’eau et de médicaments.

(Washington) L’établissement par les États-Unis d’un port temporaire pour les livraisons d’aide à Gaza prendra jusqu’à 60 jours et impliquera probablement plus de 1000 soldats, a annoncé vendredi le Pentagone.

Dans son discours sur l’état de l’Union jeudi, le président américain Joe Biden a ordonné à l’armée de construire un port temporaire à Gaza afin d’acheminer davantage d’aide humanitaire dans le territoire palestinien bombardé et assiégé par Israël.

Les États-Unis vont « établir une jetée temporaire au large qui permettra aux navires de marchandises de transférer à de plus petits bateaux des cargaisons pour les transporter et les décharger le long d’une chaussée temporaire afin d’acheminer l’aide humanitaire à Gaza », a déclaré à la presse le porte-parole du Pentagone Pat Ryder.

« Il faudra plus de 1000 soldats américains » pour installer ce port et « jusqu’à 60 jours pour déployer et construire la chaussée et la jetée », a ajouté M. Ryder.

Il « pourrait fournir plus de deux millions de repas par jour aux citoyens de Gaza », a-t-il déclaré, ajoutant qu’« il n’y aura pas de soldats américains sur le terrain à Gaza » dans le cadre de cette opération, pour laquelle Washington « travaillera avec des partenaires régionaux ».

L’insuffisance de l’aide par voie terrestre a conduit les États-Unis à se joindre à d’autres pays pour larguer des colis par les airs.

Un avion militaire américain a largué vendredi plus de 11 500 repas sur Gaza dans le cadre de la quatrième opération conjointe entre les États-Unis et la Jordanie ce mois-ci, a annoncé le Pentagone.

Lors d’un largage, cinq personnes ont été tuées et dix autres blessés par la chute de colis d’aide humanitaire, a-t-on appris de source hospitalière.

Un responsable américain de la défense a déclaré à l’AFP que « les États-Unis n’étaient pas à l’origine des décès survenus lors de notre largage à Gaza », tandis qu’une source militaire jordanienne a indiqué qu’aucun des quatre avions du royaume ayant participé à l’opération n’était impliqué.

Les États-Unis ont commencé le 2 mars à larguer de l’aide humanitaire sur Gaza, territoire assiégé et bombardé par Israël après l’attaque sanglante du Hamas le 7 octobre.

Cette attaque a entraîné la mort d’au moins 1160 personnes, la plupart des civils, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de données officielles israéliennes.

L’offensive israélienne a fait plus 30 800 morts, en majorité des femmes et des enfants, selon le ministère de la Santé du Hamas, qui contrôle le territoire.

La quantité d'aide acheminée par camion à Gaza a chuté en cinq mois de guerre, et les habitants sont confrontés à de graves pénuries de nourriture, d'eau et de médicaments.

Vendredi, l’Union européenne et les États-Unis, proches partenaires d’Israël, ont annoncé vendredi l’ouverture prochaine d’un corridor maritime entre Chypre et la bande de Gaza.