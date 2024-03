Un corridor maritime entre Chypre et Gaza pour acheminer de l’aide

L’Union européenne et les États-Unis ont annoncé vendredi l’ouverture prochaine d’un corridor maritime entre Chypre et la bande de Gaza pour acheminer l’aide humanitaire dans le territoire palestinien menacé de famine et bombardé par Israël, après cinq mois de guerre.

Adel ZAANOUN avec Cécile FEUILLATRE à Jérusalem Agence France-Presse

Cette annonce a suivi celle du président américain Joe Biden jeudi sur une opération humanitaire majeure par mer impliquant selon des responsables américains la construction d’une « jetée temporaire » à Gaza pour permettre l’arrivée d’« aides massives », qui pourrait cependant prendre plusieurs semaines.

Israël s’est « félicité » du corridor humanitaire maritime prévu entre Chypre et Gaza, distantes d’environ 370 km. Cette initiative « permettra l’augmentation de l’aide [entrant] dans Gaza après un contrôle de sécurité correspondant aux standards israéliens », selon les Affaires étrangères.

PHOTO LEO CORREA, ASSOCIATED PRESS Un avion largue de l’aide humanitaire au-dessus de Gaza, le 8 mars.

Après cinq mois d’une guerre dévastatrice déclenchée le 7 octobre par une attaque sanglante du Hamas contre Israël, les frappes israéliennes sur Gaza ne connaissent aucun répit : ces dernières 24 heures, au moins 78 personnes y ont péri, portant à 30 878 le bilan des morts à Gaza depuis le début du conflit selon les autorités du mouvement islamiste.

Les États-Unis mettent une pression grandissante sur Israël, leur allié, qui assiège Gaza depuis le 9 octobre et ne laisse entrer les camions d’aides qu’au compte-gouttes en provenance d’Égypte.

Selon l’ONU, sur les 2,4 millions d’habitants dans le territoire exigu, 2,2 millions sont menacés de famine avec d’importantes pénuries de nourriture et d’eau potable et 1,7 ont été déplacés par les combats et les frappes israéliennes qui ont provoqué des destructions colossales.

Opération « complexe »

« Nous sommes très proches de l’ouverture de ce corridor, avec un peu de chance ce dimanche », a déclaré la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen au port de Larnaca dans le sud de Chypre, le pays de l’Union européenne géographiquement le plus proche de Gaza.

PHOTO ANDREAS LOUCAIDES, PIO VIA REUTERS La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen en compagnie du président chypriote Nikos Christodoulides au port de Larnaca

« La situation humanitaire à Gaza est désastreuse […] C’est pourquoi la Commission européenne, l’Allemagne, la Grèce, l’Italie, les Pays-Bas, Chypre, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni et les États-Unis annoncent aujourd’hui leur intention d’ouvrir un corridor maritime pour acheminer l’aide humanitaire supplémentaire qui fait cruellement défaut », selon une déclaration commune des participants.

Tout en reconnaissant que cette opération serait « complexe », ils ont souligné leur détermination à œuvrer pour « garantir que l’aide soit acheminée le plus efficacement possible ».

Accompagnée des premiers ministres de Grèce Kyriakos Mitsotakis et de Belgique Alexander De Croo, Mme von der Leyen doit se rendre le 17 mars en Égypte, médiateur dans le conflit et qui maintient fermée sa frontière terrestre avec la bande de Gaza.

Vendredi, plusieurs pays arabes et occidentaux, dont les États-Unis et la France, ont effectué de nouveaux largages aériens de nourriture et d’aides médicales.

Mais ces parachutages, de même que l’envoi d’aide par la mer, ne peuvent se substituer à la voie terrestre, estime l’ONU qui met en garde contre une « famine généralisée presque inévitable » à Gaza.

Par ailleurs, cinq personnes ont été tuées vendredi et dix autres blessés par la chute de colis d’aide humanitaire largués par des avions sur la ville de Gaza, selon une source hospitalière.

D’après le ministère de la Santé du Hamas, au moins 20 civils, la plupart des enfants, sont morts de malnutrition et de déshydratation à Gaza.

Les soldats israéliens ont pris de vastes secteurs du territoire palestinien depuis le lancement de leur offensive terrestre le 27 octobre, dont le petit port de Gaza.

Occupée par l’armée israélienne de 1967 à 2005, la bande de Gaza, déjà soumise à un blocus israélien depuis la prise du pouvoir par le Hamas en 2007, est bordée par Israël, l’Égypte qui garde sa frontière fermée et la mer Méditerranée.

La guerre a été déclenchée le 7 octobre par une attaque d’une ampleur sans précédent du Hamas qui a entraîné la mort d’au moins 1160 personnes, la plupart des civils, dans le sud d’Israël, selon un décompte de l’AFP établi à partir de sources officielles.

Environ 250 personnes ont aussi été enlevées et emmenées à Gaza ce jour-là, et 130 otages y sont encore retenus, dont 31 seraient morts d’après Israël.

« Tout le monde criait »

En riposte, Israël a juré d’anéantir le Hamas, qu’il considère comme une organisation terroriste de même que les États-Unis et l’Union européenne.

« L’armée israélienne continuera à opérer dans toute la bande de Gaza, y compris à Rafah (Sud), le dernier bastion du Hamas », a répété jeudi le premier ministre Benyamin Nétanyahou.

Pour parvenir à la « victoire totale », Israël dit préparer une offensive terrestre sur Rafah, à la frontière égyptienne, où sont massés près de 1,5 million de Palestiniens selon l’ONU.

« Nous dormions quand un missile a touché la maison. Tout le monde a commencé à crier. Ma belle-sœur et ses enfants ont été tués. Nous ne savons pas où aller maintenant avec nos enfants », raconte en pleurs à Rafah Jamila Abou Audeh, une déplacée de 55 ans.

Après quatre jours de négociations infructueuses au Caire, les négociations sur une trêve impliquant les pays médiateurs-Égypte, Qatar, États-Unis-doivent reprendre la semaine prochaine, selon le média égyptien progouvernemental Al-Qahera News.

Les médiateurs espéraient pouvoir arracher un accord sur une trêve associée à une libération d’otages en échange de prisonniers palestiniens avant le ramadan, le mois sacré du jeûne pour les musulmans, qui commence en début de semaine prochaine.

Le Hamas ne fera « aucun compromis » sur ses exigences d’un cessez-le-feu définitif et d’un retrait des troupes israéliennes en échange de tout accord sur une libération des otages, a déclaré vendredi le porte-parole de sa branche armée. Des conditions refusées par Israël.

Convoi d’aide pillé à Gaza : l’armée israélienne a tiré sur des « suspects »

Un premier examen du drame survenu le 29 février à Gaza où 120 personnes, selon les autorités du Hamas, ont été tuées autour d’un convoi d’aide humanitaire pris d’assaut par une foule affamée, montre que des soldats israéliens ont « tiré précisément sur plusieurs suspects », a indiqué vendredi l’armée israélienne.

« L’examen mené par le commandement a révélé que les troupes [israéliennes] n’ont pas tiré sur le convoi humanitaire, mais qu’elles ont tiré sur un certain nombre de suspects qui s’approchaient [de soldats israéliens] et présentaient une menace », écrit l’armée dans un communiqué.

Selon un témoin interrogé par l’AFP ce jour-là, les violences ont éclaté alors que des milliers de personnes désespérées en quête de nourriture s’agglutinaient dans l’ouest de Gaza-ville. Au passage d’un convoi d’aide « des milliers de personnes [ont] pris d’assaut les camions » et « les soldats [israéliens présents] ont tiré sur la foule car les gens s’approchaient trop près des chars », avait indiqué ce témoin.

PHOTO AGENCE FRANCE-PRESSE Deux hommes pleurent la mort de Palestiniens tués lors de l’intervention de l’armée israélienne à Gaza.

Le soir du drame, le contre-amiral Daniel Hagari, porte-parole de l’armée israélienne, avait insisté sur le fait que l’armée israélienne protégeait ce convoi, affrété selon lui par l’Égypte, pour lui permettre d’arriver à bon port, dans le nord de la bande de Gaza, où l’ONU redoute une famine imminente après cinq mois de guerre entre Israël et le Hamas.

Selon un dernier bilan vendredi du ministère de la Santé du mouvement islamiste palestinien, 120 personnes ont été tuées, toutes par des tirs israéliens, dans le drame du 29 février, dont les circonstances restent encore loin d’être claires, et qui a suscité une vague d’indignation internationale.

Mais selon l’armée israélienne, le convoi, attaqué vers 4 h 30 (21 h 30 heure de l’Est) sur la route côtière dans l’ouest de la ville de Gaza, a été « pillé » par « une foule d’environ 12 000 Gazaouis ».

PHOTO ALINE MANOUKIAN, ARMÉE ISRAÉLIENNE VIA AGENCE FRANCE-PRESSE

« Pendant que se déroulait le pillage, des incidents ayant porté grand tort aux civils ont été provoqués par [une] bousculade et le fait que des gens ont été renversés par des camions », écrit l’armée.

De plus, « des dizaines de Gazaouis se sont avancés en direction des troupes [israéliennes] proches, jusqu’à plusieurs mètres d’elles, posant ainsi une véritable menace » pour ces soldats.

« À ce stade, les soldats ont tiré de façon préventive pour maintenir les suspects à distance. Comme les suspects continuaient d’avancer vers eux, les troupes ont tiré précisément sur plusieurs suspects pour éliminer la menace », indique encore le communiqué de l’arme, sans préciser le nombre éventuel de morts causés par ces tirs, par la bousculade ou écrasés par des camions.