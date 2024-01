(La Haye) Le procureur de la Cour pénale internationale (CPI) a déclaré mardi que les crimes contre les journalistes étaient inclus dans son enquête sur des crimes de guerre à Gaza, où plusieurs dizaines de journalistes ont été tués.

Agence France-Presse

Le bureau du procureur de la cour, qui siège à La Haye, a confirmé auprès de l’AFP des propos relayés par l’ONG Reporters sans frontières (RSF), qui avait annoncé en novembre avoir saisi la CPI pour des crimes de guerre commis contre les journalistes dans les Territoires palestiniens et en Israël.

« RSF a obtenu que le procureur de la Cour pénale internationale inclue les crimes contre les journalistes dans son enquête sur la Palestine », s’est félicitée l’ONG dans un communiqué lundi.

« Les crimes contre les journalistes sont examinés par le bureau du procureur, parmi d’autres crimes potentiels, dans le cadre de l’enquête en cours sur la situation en Palestine, et les objectifs et les actions de RSF doivent être soutenus et revêtent une importance cruciale à Gaza et ailleurs », a déclaré le bureau du procureur de la CPI.

« Les journalistes sont protégés par le droit international humanitaire et le Statut de Rome [texte fondateur de la CPI] et ne doivent en aucun cas être pris pour cibles dans l’exercice de leur importante mission », a-t-il poursuivi.

Au moins 79 journalistes et professionnels des médias, en grande majorité palestiniens, ont été tués depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas, selon le Comité pour la protection des journalistes. L’ONU s’est dite « très préoccupée » lundi par ce « bilan élevé ».

La guerre entre Israël et le Hamas a été déclenchée par une attaque sanglante du Hamas le 7 octobre sur le sol israélien qui a tué environ 1140 personnes, majoritairement des civils, selon un décompte de l’AFP à partir du bilan israélien.

Les frappes de l’armée israélienne, qui a juré de détruire le Hamas considéré comme une organisation terroriste par les États-Unis et l’Union européenne, ont tué plus de 23 210 personnes, majoritairement des femmes et des mineurs, selon un dernier bilan mardi du Hamas.