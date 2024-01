Fervent défenseur de la cause palestinienne, l’Afrique du Sud est l’un des pays les plus critiques des bombardements israéliens massifs et meurtriers sur Gaza.

PHOTO MOHAMMED HAJJAR, ASSOCIATED PRESS

(La Haye) La plus haute juridiction de l’ONU, entendra la semaine prochaine les arguments de l’Afrique du Sud et d’Israël, après le dépôt par Pretoria d’une requête contre Israël pour « génocide » dans la bande de Gaza.

Agence France-Presse

La Cour internationale de justice (CIJ) « tiendra des audiences publiques au Palais de la Paix à La Haye… dans le cadre de la procédure engagée par l’Afrique du Sud contre Israël », le jeudi 11 et le vendredi 12 janvier, a indiqué la Cour dans un communiqué.

L’Afrique du Sud souhaite que la CIJ ordonne d’urgence la suspension des opérations militaires à Gaza, estimant qu’Israël « s’est livré, se livre et risque de continuer à se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza », selon la juridiction.

« Israël rejette avec dégoût la diffamation […] propagée par l’Afrique du Sud et son recours à la Cour internationale de justice », a réagi sur X le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères, Lior Haiat.

Le premier ministre Benyamin Nétanyahou a affirmé dimanche que la guerre menée par l’armée israélienne dans la bande de Gaza était « d’une moralité sans équivalent ».

L’Afrique du Sud a précisé dans sa requête s’être tournée vers la Cour pour « assurer la protection urgente et la plus complète possible des Palestiniens ».

Fervent défenseur de la cause palestinienne, l’Afrique du Sud est l’un des pays les plus critiques des bombardements israéliens massifs et meurtriers sur Gaza, en représailles aux sanglantes attaques en Israël menées le 7 octobre par le Hamas.

Cette attaque sans précédent sur le sol israélien a entraîné la mort d’environ 1140 personnes, en majorité des civils.

Environ 250 personnes ont aussi été enlevées ce jour-là, dont 129 sont détenues à Gaza, selon l’armée israélienne.

En représailles, Israël a juré de détruire le Hamas et pilonne le territoire palestinien, où au moins 21 507 personnes ont été tuées, dont une majorité de femmes et de mineurs, selon les autorités du Hamas.

Les quelque 2,4 millions d’habitants de la bande de Gaza, dont 85 % ont dû fuir leur foyer selon l’ONU, continuent d’être confrontés à une situation humanitaire désastreuse.

La Cour pénale internationale (CPI), qui siège également à La Haye et qui juge elle des individus, a reçu le mois dernier une demande de l’Afrique du Sud, du Bangladesh, de la Bolivie, des Comores et du Djibouti pour une enquête sur la situation dans « l’État de Palestine ».

La CPI a ouvert des enquêtes en 2021 sur de possibles crimes de guerre menés dans les territoires palestiniens aussi bien par Israël que par le Hamas.