Le secrétaire général de l’ONU en Irak pour la première fois en six ans

(Bagdad) Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres est en Irak mercredi pour rencontrer les dirigeants du pays et exprimer à l’occasion de cette première visite en six ans sa « solidarité » à la population et aux « institutions démocratiques » irakiennes.