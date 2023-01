Depuis le début de l’année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 34 Palestiniens, six civils israéliens et une Ukrainienne, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

(Ramallah) Des gardes de sécurité israéliens ont tué un Palestinien à proximité d’une colonie en Cisjordanie occupée, a indiqué dimanche le ministère de la Santé palestinien, l’armée israélienne affirmant de son côté qu’il était armé.

Agence France-Presse

Karam Ali Ahmad Salman, 18 ans, a été tué par « l’occupation israélienne près de la colonie de Kdumim », dans le nord de ce territoire occupé par Israël depuis 1967, a indiqué le ministère palestinien.

Selon l’armée israélienne, une « équipe de sécurité civile » a ouvert le feu dans la nuit de samedi à dimanche sur une personne « armée d’un pistolet » près de cette colonie juive.

La colonisation israélienne en Cisjordanie est jugée illégale par les Nations unies, et, selon le ministère de la Santé palestinien, Kdumim a été construite sur des terres palestiniennes privées.

Un autre Palestinien, blessé lors d’échauffourées entre Palestiniens et soldats israéliens quelques jours plus tôt, est mort samedi à l’hôpital Shaare Zedek de Jérusalem, a indiqué une porte-parole de cet établissement, sans préciser son identité, ni son âge.

Depuis le début de l’année, le conflit israélo-palestinien a coûté la vie à 34 Palestiniens (parmi lesquels des auteurs d’attaques, des combattants et des civils, dont des mineurs), six civils israéliens (dont un mineur) et une Ukrainienne, selon un décompte de l’AFP réalisé à partir de sources officielles israéliennes et palestiniennes.

Le premier ministre Benyamin Nétanyahou a promis une réponse « forte » et « rapide » à deux attaques menées vendredi et samedi par deux Palestiniens de Jérusalem-Est, partie de la Ville sainte occupée et annexée par Israël.

Vendredi soir, un Palestinien de 21 ans a tiré sur des passants à proximité d’une synagogue dans le quartier de colonisation de Neve Yaacov, tuant six Israéliens et une Ukrainienne. Samedi matin, un Palestinien de 13 ans a blessé par balles deux Israéliens à Silwan, à deux pas des remparts de la Vieille Ville.

Ces nouvelles violences sont survenues sur fond de brusque escalade après la mort jeudi de neuf Palestiniens dont des combattants et une sexagénaire, dans un raid de l’armée israélienne à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken est attendu à Jérusalem et Ramallah lundi et mardi pour évoquer des mesures en vue d’une désescalade.

En 2022, le conflit israélo-palestinien a fait 235 morts, à près de 90 % palestiniens, selon le décompte de l’AFP.