Six civils auraient été tués par des tirs talibans à la frontière afghane

(Chaman) Les forces talibanes afghanes ont ouvert le feu dimanche à un poste-frontière avec le Pakistan, tuant six civils, a annoncé l’armée pakistanaise, qui a répliqué.

Agence France-Presse

Plus d’une douzaine de personnes ont également été blessées par ces « tirs non provoqués et aveugles » près de la ville de Chaman, dans la province pakistanaise du Baloutchistan, a ajouté l’armée.

« Les forces frontalières pakistanaises ont répondu de façon appropriée, bien que mesurée contre l’agression injustifiée, mais ont évité de viser des civils innocents dans la zone », assure le communiqué. « Le Pakistan a également approché les autorités afghanes à Kaboul pour souligner la gravité de la situation et demandé des mesures strictes pour éviter tout nouvel incident de ce genre à l’avenir ».

L’affrontement a eu lieu lorsque les forces afghanes ont tenté de couper une partie de la clôture à la frontière, a indiqué à l’AFP un haut fonctionnaire du gouvernement provincial ayant requis l’anonymat.

L’administration talibane à Kaboul ne s’est pas exprimée pour le moment.

Des milliers de personnes traversent chaque jour la frontière entre Spin Boldak, en Afghanistan, et Chaman, au Pakistan, dont des commerçants, des Afghans cherchant des soins médicaux au Pakistan, et des personnes visitant leurs proches.

Le mois dernier, un homme armé avait abattu un agent de sécurité pakistanais au point de passage de Chaman, entraînant sa fermeture pour une semaine.

Depuis que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan l’an dernier, les tensions frontalières se sont aggravées, le Pakistan estimant que des groupes armés préparent des attaques contre lui depuis le territoire afghan.

Les talibans nient accueillir des insurgés pakistanais, mais sont également furieux qu’Islamabad construise une clôture le long de leur frontière commune de quelque 2700 km.