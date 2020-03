Élections en Israël: Benyamin Nétanyahou revendique sa «plus grande victoire»

(Jérusalem) Le premier ministre israélien Benyamin Nétanyahou a revendiqué mardi « la plus grande victoire de sa vie », à des élections législatives qui le placent en position de force pour former le prochain gouvernement et affronter la justice qui l’accuse de corruption.